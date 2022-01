Oana Roman s-a supărat după ce a primit cea mai recentă factură la gaze! Cât e nevoită să plătească?

După ce a primit cea mai recentă factură la gaze, vedeta a realizat că plătește de două ori mai mult decât era obișnuită:

"Eu am o casă foarte mare şi noi suntem la a treia iarnă în această casă şi pot să compar. În primele două ierni, în decembrie, plăteam aici 700-800 lei, iar anul acesta, pe decembrie, factura a venit aproape 1.500 lei, deci practic s-a dublat preţul facturii."





"Am contract nou. La finalul mailul-ui, într-un colţ foarte mic scria mic că îmi trimit un nou contract pe care trebuie să îl aprob prin semnare directă şi dacă nu le răspund într-un termen anume, consideră că pot să schimbe contractul aşa cum doresc ei. Eu nu am văzut acea notificare, era undeva în josul mailului şi m-am trezit că ei mi-au schimbat contractul şi au dublat preţul. Acum, din păcate, nu cred că se mai poate face mare lucru, ei mi-au trimis acea notificare care era înglobată în maiul cu factura. Cred că mare lucru nu am ce să fac, din păcate."

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat de curând că se așteaptă ca prețul gazului să scadă din primăvară, așa că asta ar putea să fie o schimbare favorabilă pentru vedetă.

