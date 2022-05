Oana Roman vrea să slăbeasă iar! Cât vrea să dea jos?

A și declarat cât anume își dorește să dea jos, de ce și cum anume:

"Am făcut o mică pauză de la dietă, de sărbători, când m-am îngrășat câteva kilograme. Am început din nou procedurile, am revenit la fasting, la ceai, la dietă și e ok. E un post intermitent. Nu mănânci 16 ore și mănânci doar într-un interval de 8 ore. Aș vrea să mai slăbesc 15 kg sau măcar 10. Până acum am slăbit 18 kilograme. Au rămas vreo 15 acum că am mai pus vreo 3 kg'’, a declarat Oana Roman pentru VIVA!

FOTO: OANA ROMAN INSTAGRAM

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai jos