Octavian Strunilă, despre perioada dificilă din căsnicie: “Eram nervos tot timpul”

Octavian Strunilă și Oana Botez sunt împreună de foarte mulți ani și formează o familie frumoasă unită și frumoasă. Dar, ca în orice căsnicie, cei doi parteneri au trecut prin momente mai puțin fericite, iar actorul a dezvăluit că motivul principal ar certurilor erau banii.

“Problemele erau din exterior spre interior, adică născute din problemele care erau cu meseria, că nu mai aveam la momentul respectiv job și încercam să mă repliez într-o zonă total nouă pe care o descopeream atunci, adică făceam spectacol de teatru. Banii erau puțini, eu eram nervos tot timpul, eram agresiv. Aveam impresia că dacă nu găsesc o pereche de șosete în casă este din cauză că le-a pus undeva Oana. Am avut o perioadă, la un moment dat, când eu mi-am dat seama că dau vina pe ea pentru niște lucruri care sunt legate de mine. Am avut o perioadă în care a fost mai dificil, dar am trecut peste”, a declarat Octavian Strunilă.

Lucrurile s-au schimbat în bine după ce actorul a participat la “Ferma vedetelor”, când a fost nevoit să stea departe de soția lui. "Faptul că am fost plecat trei luni în Ferma vedetelor, ca-n armată am fost. Când m-am întors, s-au aranjat lucrurile. Am greșit total, recunosc. Nu am fost niciodată violent, nu am fost niciodată violent nici măcar în limbaj. Aveam senzația că lucrurile nu ies, pentru că… e nașpa să trăiești în casă cu un om în depresie. Eram în depresie în anii respectivi și aveam toate motivele", a mai spus Octavian Strunilă în cadrul podcastului lui Măruță.