Ofer Fridman, expert în studii de război: "Kremlinul a decis să meargă cu acest război până la capăt"

Ofer Fridman predă studii de război, și are studii de istorie militară și securitate în Ierusalim și de contra-terorism, la Centrul Interdisciplinar Herzliya. În plus, acesta semnează studii complexe despre strategii militare, cultura militară rusă și războiul hibrid. Este autorul volumului Russian "Hybrid Warfare": Resurgence and Politicization.

Legat de răspusnul la întrebarea tuturor "când se va termina războiul", acesta a afirmat:

Ofer Fridman, profesor King’s College din Londra: "Războiul se va termina când se va termina. Nicio sancțiune, niciun oligarh nu poate opri coloanele militare. Este vorba doar despre o decizie luată de Kremlin și Kremlinul a decis să meargă cu acest război până la capăt, până când va obține ce vrea sau va obține ceea ce va considera că e acceptabil."

Legat de modul în care se desfășoară totul și în care se comunică în Rusia și în afara ei, acesta a precizat:

Ofer Fridman, profesor King’s College din Londra: "Rusia nu încearcă măcar să convingă opinia publică internațională de ce face și cum face.(...)Suntem expuși doar la narativele ucrainene, Rusia nici măcar nu ne propune un narativ, nu intră în acest război narativ. Rusia are grijă de propria populație și de propriul spațiu informațional, nu încearcă să convingă pe nimeni în România, Germania, Marea Britanie sau Canada de corectitudinea și justețea acțiunilor ei.(...)În schimb, ceea ce face Rusia e să-și protejeze propriul spațiu informațional, controlând narativele pentru opinia publică rusă. (...)"

Ofer Fridman, profesor King’s College din Londra: "În ultimii 20 de ani, narativul construit în Rusia a fost că Vestul e împotriva rușilor. Vestul nu a făcut nimic pentru a contrazice acest narativ. Le-am permis conducătorilor Rusiei să construiască încet în spațiul public această teză că Vestul este dușmanul. (...)Și asta a început înainte de Putin, ideea că Vestul e împotriva Rusiei, ideea că Vestul a dezamăgit Rusia și a lăsat-o să moară în anii 1990, nu i-a venit niciodată în ajutor, alături de ideea că democrația e o mare minciună, e mai dezirabilă ordinea. Astea erau în spațiul public rusesc înainte de Putin. Dorința de a fi conduși de o mână puternică era acolo ani înainte ca Putin să ajungă la putere. Și el le-a dat oamenilor ceea ce și aceștia voiau.(...)Mai apoi, odată ce a văzut că economia Rusiei își revine, în anii 2000, când Putin a venit la putere, Vestul s-a concentrat pe alte probleme și a uitat complet de Rusia. Iar Rusia s-a dezvoltat singură și și-a inventat propriul narativ."

FOTO: GETTY/ SHUTTERTOCK

Vezi și VIDEO: Secretul lui Zelenskyi: