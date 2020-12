Olivia Addams: "Am ales să-mi pun sufletul pe tavă, oamenii au văzut asta și au apreciat"

Ca și cântăreață e tot mai cunoscută, iar ca songwriter are un portofoliu impresionant, realizat în mai puțin de doi ani, după ce a compus pentru mari artiști precum Antonia, JO sau Lidia Buble. Olivia Addams are lumea la picioare, și tocmai de aceea lumea ar trebui să o cunoască tot mai bine. Pentru perfecte.ro a oferit în exclusivitate un interviu care o prezintă mai bine celor cărora le-a atras deja atenția.

Anul acesta ai fost numită de presă artista fenomen care cucerește topurile, iar oamenii au fost invitați să te cunoască mai bine. Ajută-ne și pe noi să te cunoaștem, ce ai vrea să știm despre tine?

Abordarea mea a fost puțin diferită. Crescând prima dată pe TikTok, am ales să-mi pun sufletul pe tavă, să fiu sinceră, deschisă, vulnerabilă, m-am prezentat așa cum sunt, cu bune și cu rele, oamenii au vazut asta și au apreciat. Mi s-a spus că această sinceritate o să-mi vină de hac mai devreme sau mai târziu, dar prefer să fiu așa decât să-mi creez o imagine pe care să nu o mai recunosc. Sunt la început de drum și este normal să greșesc, mai am multă experiență de căpătat, însă atât timp cât am comunitatea mea alături, care mă susține și mă iubește, eu zic că o să fie bine.

Ce nu ai vrea să se știe, dar totuși ești dispusă să îți asumi?

Sincer, nu îmi vine în minte niciun răspuns. Cred că mi-am asumat de la început că dacă îmi pun viața pe internet, people will talk about it. Nu am o problemă cu asta, daca prin experiențele mele ajut alți oameni să treacă peste momente dificile, I’m happy.

Cum te-ai apropiat de muzică?

Muzica a apărut ca un mod de exprimare în viața mea. De a arăta cine sunt și ce mă face ferici-tă. Ulterior am observat că prin modul meu de a mă exprima și anume cântatul, pot să le ofer oamenilor emoții și stări diferite. Mi-a placut mult și am continuat. Când am descoperit songwrit-ing-ul, am simțit cum odată puse pe hartie niște trăiri, se închide un capitol din viața mea, așa că a venit ca o formă de eliberare. Ușor, ușor, mi-a devenit refugiu și mi-a plăcut să împart asta cu cât mai multă lume.

Cine vrei să ajungi sau ca cine vrei să fii?

Vreau să fiu ca mine. Când eram mică, îmi doream să fiu ca restul. Ulterior am realizat că dacă vreau să am ceva de zis și nu doar să exist, trebuie să fiu ca mine, să folosesc specialul meu. Fiecare dintre noi are ceva special, nu toți îl și folosim, din păcate.

Cum visezi să vorbească presa despre tine peste 5 ani?

Visez să fiu un om care inspiră din ce în ce mai multă lume. Mă bucur tare că anul ăsta am avut șansa să ajut, așa că vreau să duc treaba asta și mai departe.

Ai studiat în Germania o perioadă, spune-mi despre această experiență…

A fost cea mai grea și cea mai frumoasă experiență a mea. A fost experiența care m-a transformat și schimbat complet. Am plecat ca un om speriat de propria umbra, m-am întors știind că pot face față oricărei situații.

Cum plănuiești să fie aceste sărbători pentru tine? În general, la vârsta ta, de Revelion, se fac petreceri serioase, cum însă nu se poate…

Nu am fost niciodată mare fan al Revelionului, așa că nu mă afectează cu nimic faptul că nu o să fiu la o peterecere. Revelionul trecut am preferat să cânt și să bucur oamenii în loc să merg la un party. Ideea asta cu “de la anu’ o să fiu un alt om” nu prea îmi place. Fii un alt om de mâine, daca tot vrei o schimbare, nu aștepta să vină alt an. Crăciunul, pe de altă parte, este sărbătoarea mea preferată, pe care aleg să o petrec cu familia.

Cum arată cele mai frumoase sărbători trăite până acum?

În familie, multe luminițe, muzică bună pe fundal, acompaniată de râsete și voie bună.

Cu arată cele mai frumoase sărbători la care visezi?

Exact cum le-am descris mai sus.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MATERIALE SPECIALE LA RUBRICA PROFIL DE CELEBRITATE:

FOTO: OLIVIA ADAMS