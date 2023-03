Otniela Sandu și-a găsit o nouă pasiune! Sunt voci care spun că e vorba de ceva periculos 

„Șofez de pe la 18 ani. Nu am avut probleme în trafic până acum. Mai nou, merg cu motorul, așa că, cine știe, poate acolo o să am probleme că sunt începătoare. (... ) Am carnet de motor. Îmi place viteza, dar sunt și responsabilă! Nu e viteza aia care te duce la lucruri rele. Motorul oricum era o treabă care-mi plăcea de când eram mică, am vrut să iau carnet. Ai mei oricum erau speriați pentru că nu e treabă de fete.





Nu am motorul meu încă, dar închiriez. Îmi place mai mult motocross-ul, să merg prin pădure, drumul mai cu adrenalină. Poate că o să-mi iau motor, dar să conducă altcineva și eu să stau în spate așa”, a povestit Otniela pentru Click.

