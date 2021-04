Oscar 2021. Yuh-Jung Youn, prima femeie din Coreea care a câștigat Oscarul, cel mai bun discurs al serii

”Domnul Brad Pitt, în sfârșit”, a spus Youn, întorcându-se înspre Brad Pitt, care i-a înmânat Oscarul. ”Mă bucur să te cunosc. Unde erai când noi filmam? Este o onoare să te cunosc”.

Brad Pitt deține Plan B Entertainment, casa de producție din spatele peliculei ”Minari”.

Youn, care este prima actriță coreeană și a doua actriță de origine asiatică din istorie care câștigă un Oscar pentru un rol secundar, a explicat felul greșit în care i se pronunță numele.

this little moment between yuh-jung youn and daniel kaluuya ???????? #oscars pic.twitter.com/XOS9LdSaJg