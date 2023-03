Oscar 2023. Elizabeth Banks, subiect de glume pe net după ce s-a împiedicat pe scenă: „Cineva să o salveze”

Actrița, regizoarea și producătoarea de film americană, în vârstă de 49 de ani, a fost aleasă să prezinte premiul pentru cele mai bune efecte vizuale, dar nu a fost singură pe scenă, ci alături de fiara dependentă de droguri din filmul ei (o persoană îmbrăcată în costum de urs).

Elizabeth Banks nu ar fi devenit subiect de glume în mediul online dacă nu s-ar fi împiedicat de două ori pe scenă, din cauza trenei lungi pe care o avea rochia sa, și nici dacă nu ar fi fost extrem de răgușită.

În timp ce se îndrepta spre microfon, aceasta s-a împiedicat în trena lungă a rochiei Vivienne Westwood și abia a reușit să rămână în picioare.

Având vocea foarte răgușită, regizoarea și-a cerut scuze în repetate rânduri, dar internauții nu au iertat-o deloc.

„Vocea răgușită a lui Elizabeth Banks este ca a mea după o noapte petrecută cu prietenele mele”, a scris un internaut.

Altul a glumit: „Elizabeth Banks a fost aproape de momentul lui Jennifer Lawrence”, făcând referire la clipa în care aceasta a căzut pe scenă în 2013, în timp ce se îndrepta să își ridice premiul pentru cea mai bună actriță.

Un alt internaut a sugerat: „Cineva să o salveze pe Elizabeth Banks”.

„Cineva să îi dea lui Elizabeth Banks un pahar de apă!”, a mai notat cineva.

Elizabeth Banks stumbles while taking the stage at the #Oscars.

"He tripped me," she jokes of the Cocaine Bear who accompanied her. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/ldDmOovz7A