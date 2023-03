Otilia Bilionera, de urgență la spital! Cum se simte artista?

În cadrul unei intervenții televizate, artista a vorbit despre ce s-a întâmplat și cum se simte acum la o televiziune de știri mondene:





”Am mers mult şi cu maşina, probabil mi-a fost frig, am răcit la ovare, cistită mai exact. Mi-a fost rău în ziua concertului, am avut nişte crize, ştii că atunci când ai cistită trebuie să urinezi neapărat şi ai disconfortul acela şi trebuia să ne deplasăm cu maşina în alt oraş şi pe drum nu aveai unde să opreşti efectiv şi am încercat să îndur până am ţinut concertul şi în timpul concertului a fost destul de greu şi apoi, a doua zi am văzut că nu îmi trece, m-am dus la spital”

Cântăreața a mai declarat că se simte rău în continuare, dar că face tratament și așteaptă să își revină:

”Perfuzie, pe perfuzie direct, nu mai puteam de durere, mi-au dat tratament, am ajuns acasă, dar tot nu mi-a trecut, trebuie să ajung neapărat la un doctor aici, că acolo chiar nu ai unde să mergi, nu e ca la noi, foarte greu! Deci pe drum, 5 ore, efectiv nu se găsea unde să opreşti să urinezi, dar farmacie!





Mă simt rău! Voi merge şi la un doctor aici, să-mi fac programare, dar abia m-am odihnit, abia m-am trezit, a fost destul de obositor, nu am dormit 3 nopţi.”

