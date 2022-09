Otilia Bilionera s-a îndrăgostit din nou. Are un iubit de origine turcă: "După două zile, și-a tatuat numele meu pe mână"

Relația dintre Otilia Bilionera și Hamude, iubitul arab s-a terminat vara aceasta, după trei ani și o căsătorie religioasă într-o moschee. Iar la scurt timp, artista a dezvăluit în cadrul unui interviu că iubește din nou.

După cum ea a recunoscut, nu i s-a întâmplat să fie atrasă de bărbați români, așa că și de data aceasta, Otilia Bilionera a ajuns în brațele unui străin, un bărbat de origine turcă care pare extrem de îndrăgostit de ea. Dovada este și gestul pe care l-a făcut pentru cântăreață.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic. (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă", a mărturisit aceasta în cadrul unui podcast.

Cei doi s-au întâlnit în timpul unui concert susținut de Otilia pe o plajă din Turcia deținută de acesta.

Sursă foto: Instagram

