Otilia Bilionera și-a cucerit fanii din India. Cum sună noua ei piesă, „Jaanu Jaanu”

În noul ei videoclip, Otilia Bilionera apare într-o rochie neagră, cu un decolteu adânc, care îi scoate în evidența silueta de invidiat. În doar două ore de la lansarea piesei, cântăreața a primit zeci de comentarii de apreciere din partea fanilor din străinătate:

„O melodie uluitoare. O ascult pe repeat. Din Bangladesh, cu multă dragoste pentru Otilia”;



„Vocea ta îmi dă o energie sufletească. Este o adevărată provocare lansată de tine. După ce INNA a cântat în arabă, acum Otilia cântă în hindi”;



„Pentru un cântăreț străin, hindi este o limbă foarte grea. Otilia a reușit. Respect pentru încercarea ei fabuloasă și multă dragoste din India”;



„În sfârșit, ceea ce am vrut noi, fanii indieni, să auzim limba hindi pronunțată de Otilia. Chiar ai îți reușește uimitor de bine în acest cântec”, sunt doar câteva dintre mesajele admiratorilor de pe YouTube.

În 2014, Otilia s-a bucurat de un succes extraordinar. Cu melodia „Bilionera”, ea s-a aflat mai multe săptămâni în topurile muzicale din Turcia, Bulgaria, Grecia, Pakistan și India. Este piesa care a propulsat-o pe plan internațional. Și tot de atunci, Otilia este supranumită și „Bilionera”.

Otilia Brumă s-a născut în Suceava și are 30 de ani. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, fiind impresionată de piesa lui Celine Dion de pe coloana sonoră a filmului Titanic, „My heart will go on”. Otilia a absolvit Facultatea de Științe Politice în București, dar și-a urmat visul de a fi cântăreață.

“Din punct de vedere al carierei habar nu am. Ce-o fi să fie, dar clar vreau să fac un copil că e timpul… am deja 30 de ani”, a declarat ea într-un interviu pentru emisiunea „ În următorii cinci ani, Otilia spune că se vede mămică:, a declarat ea într-un interviu pentru emisiunea „ La Măruță ”.

Otilia a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2022, dar a fost eliminată din competiție după două luni, din motive medicale.

În 2019, Otilia a participat la emisiunea Ferma, alături de Ioana Filimon, Otniela Sandu, Kamara, Brigitte Sfăt și Florin Pastramă.

Sursă foto: Instagram/ otilia.official

