(P) Am început cu sfârșitul!

„Totul a început cu epuizarea mea. Anterior, lucrasem cu succes în industria de publicitate, dar, la un moment dat, nimic nu a mai funcționat. Și, cum lucrurile în viață se rezolvă de la sine, am intrat în contact cu un maestru budist. În ciuda îndoielilor inițiale, am decis să-i urmez sfatul de a merge la o mănăstire din Hawaii pentru un an. Acest lucru a fost de neînțeles pentru mulți din mediul meu: aveam proprietăți și funcții în 15 companii, dar eram la capătul puterilor din punct de vedere energetic și nu voiam să mai am de-a face cu afacerile.”

„La mănăstire, ca tuturor oaspeților și locuitorilor, mi s-a dat în mod constant, de către călugărițe, o formulă de papaya care era complet necunoscută la acea vreme. Am fost fascinat de efectul energizant. Când m-am întors, a trebuit să încep de la zero. Atunci mi-am dat seama ce s-a schimbat – nu în mediul meu, ci în mine însumi. Mi-am dat seama că vreau să activez în domeniul sănătății, iar aspectul economic a intervenit, din nou. Cu aprobarea maestrului budist Ji Kwang Dae Poep Sa Nim, am înființat compania Caricol și mi-am propus să găsesc o modalitate de a pune la dispoziția altora această prețioasă formulă de papaya de la mănăstire.”

„Câțiva ani și nenumărate studii științifice mai târziu, s-a confirmat faptul că acesta este un remediu pentru constipație, flatulență și pentru multe alte probleme digestive. Din 2004, Caricol® este disponibil în Austria și acum în alte 15 țări.”

Franz Brenner 2017

(sursa) https://www.caricol.com/at-the-beginning-there-was-the-end/?lang=en