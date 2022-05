Papa Francisc vrea să meargă la Moscova: “Cum să facem pentru a opri toată această brutalitate?”

Papa a spus că este gata să plece oricând la Moscova. "În prima zi de război l-am sunat pe președintele ucrainean Zelensky. În schimb, pe Putin nu l-am sunat. Ultima dată am vorbit cu el în decembrie, de ziua mea. Am vrut să fac un gest clar să vadă lumea întreagă și pentru asta m-am dus la ambasadorul Rusiei în februarie. Le-am rugat să-mi explice, le-am spus că îi rog să înceteze. Apoi l-am rugat pe cardinalul Parolin, după douăzeci de zile de război, să-i transmită lui Putin că sunt dispus să merg la Moscova. Desigur, era necesar ca liderul de la Kremlin să deschidă niște ferestre. Încă nu am primit niciun răspuns, dar insistăm, chiar dacă mă tem că Putin nu-și dorește această întâlnire în acest moment. Dar cum să facem pentru a opri toată această brutalitate? Acum 25 de ani cu Rwanda am văzut același lucru”, a declarat Papa, potrivit sursei menționate mai sus.

Întrebat ce părere are despre ajutorul militar pe care îl primește Ucraina, Papa a spus: “Nu pot să răspund, sunt prea departe, la întrebarea dacă este corect să-i aprovizionezi pe ucraineni. Este clar că în această țară se încearcă armele. Rușii știu că tancurile nu le mai sunt de folos și încearcă alte lucruri. Războiele se fac pentru asta, pentru a testa armele pe care le-am produs".

Suveranul a fost întrebat și dacă plănuiește o călătorie la Kiev. “Deocamdată nu mă duc la Kiev. I-am trimis pe Cardinalul Michael Czerny și pe Cardinalul Konrad Krajewski, care au mers acolo pentru a patra oară. Dar eu simt că nu trebuie să plec. Mai întâi trebuie să merg la Moscova, mai întâi trebuie să mă întâlnesc cu Putin. Dar și eu sunt preot, ce pot face? Fac ce pot. Dacă Putin ar deschide fereastra...”, a explicat Papa.

Fotografii: Getty Images