Părinții lui Vlad Pascu, aspru criticați de Dana Budeanu, după accidentul din 2 Mai: „El are părinți fizic, dar nu are părinți”

Dana Budeanu a reacționat, în stilul caracateristic, față de accidentul mortal provocat de Vlad Pascu. Luna trecută, la primele ore ale dimineții, aflat sub influența substanțelor interzise, a intrat într-un grup de persoane, iar două dintre ele și-au pierdut viața pe loc.

În urma tragediei, Dana Budeanu îi arată cu degetul pe părinții lui Vlad Pascu, spunând că, dacă ar fi fost implicați cât ar fi trebuit în viața acestuia, tânărul nu ar fi consumat droguri și nu ar fi produs tragedia.

„La punctul doi (n.r. cazul de la 2 Mai) am urlat către părinți. Niciun copil drogat nu are părinți. El are părinți fizic, dar nu are părinți. Părinții ori sunt în vacanțe, ori pe părinți nu-i interesează. Sunt din medii defavorizate și nu știu ce-i cu copiii lor. Cazul băiatului de la 2 Mai, el nu a avut părinți.

Copilul să ți se drogheze de ani de zile și să se ajungă în această situație și tu să te numești părinte? Nu există! De la 2 ani, copilul n-a fost crescut de nimeni. Pur și simplu a crescut pe maidan unde asta învățat și cu asta basta”, a spus aceasta, conform unei televiziuni din România.

Între timp, doi dintre supraviețuitorii accidentului au făcut declarații despre momentul impactului. Conform informațiilor oferite anchetatorilor, una dintre fete a fost lovită cu oglinda mașinii, dar, până să reușească să se ridice, șoferul deja fugise de la fața locului.

În urma accidentului, două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei persoane au avut nevoie de îngrijri medicale serioase, fiind grav rănite de Vlad Pascu.

Pe numele lui Vlad Pascu a fost deschis un dosar penal, fiind acuzat de: vătămare corporală din culpă, fugă de la locul accidentului, omor din culpă, dar și conducerea sub influența substanțelor interzise.

Sursa foto: Facebook I Vlad Matei Pascu, Dana Budeanu

