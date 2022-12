Paula Seling a apărut alături de fetița adoptată: "Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine..."

Artista a apărut întât în VIVA , apoi a scris despre fata ei pe rețelele de socializare. Paula Seling a devenit mamă acum șase ani, când fetița avea trei ani. Pe Facebook, cântăreața a publicat, alături de fotografia din VIVA, făcută împreună cu fetița ei:

"Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine...

Elena Bucura Seling este fetița noastră , a lui Radu Bucura și a mea, și este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat. "





"Este frumoasă, este bună,e sensibilă și foarte veselă și o iubim până la cer și înapoi."



"La cei aproape 9 ani pe care îi are Elena , a petrecut aproape șase în familia noastră și de atunci suntem cei mai fericiți părinți, iar bunicii sunt în al nouălea cer. Până azi am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite când a venit plângând acasă. Viața unui copil născut din inimă poate fi uneori complicată, copiii uneori preiau discuții din cadrul familial și pot să se necajească unii pe alțîi, în comunitate. Nu este vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații . Nu m-a interesat dacă oamenii mă vorbesc sau își pun întrebări la întâlnirea cu noi, singurul lucru important pentru mine era echilibrul Elenei și starea ei de fiecare zi."

Artista a continuat:

"Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor , determinat, muncitor și talentat în tot ce își propune. M-a uimit evoluția ei, felul în care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de leader și dorința ei de a fi mereu prima. Ne iubim enorm și am sentimemtul că Dumnezeu ne-a pregătit pentru venirea ei, de mult timp. Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună .

În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucuri, unele total pe lângă realitate . Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. "

"Însă dacă o afectează pe ea, este grav. Într-o zi m-a luat la discuțîi și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că "Paula Seling nu are copii !" . Înainte de acest moment, eu am evitat să răspund la întrebări în interviurile mele despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea. S-au găsit, însă, jurnaliști care nu înțeleg că intimitatea este un drept și că un răspuns evitat are un anumit rost, iar titlurile mereu sunt puse de alte persoane care au meseria de a găși hook-uri incitante pentru click-uri. M-am mirat și m-a afectat , gândindu-mă la ce o fi în inimioară ei. I-am explicat că unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri și apariții mai vechi , înainte ca Dumnezeu să o aducă în familia noastră . I-am explicat că am așteptat ca ea să fie suficient de matură încât să nu o afecteze nimic, totodată din respect pentru dreptul ei la intimitate . Voiam să fiu sigură că este decizia ei de a fi cunoscută public, de a avea acces la ceea ce spune lumea. Iar cu câteva săptămâni în urmă a venit la mine și mi-a spus: "Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine".





"I-am spus asta tatălui ei și împreună am decis că, după șase ani de când Elena a stat ferită de gândurile lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecțîi puternice de viață .

Mi-aș dori ca lumea să fie respectuoasă și blândă , așa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil și luminos, așa cum toți prietenii de familie, cât și cei din media care știau de draga noastră , au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie."

FOTO: INSTAGRAM PAULA SELING

FACEBOOK PAULA SELING