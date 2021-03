Pe 25 martie este Buna Vestire! Ce să faci și ce să nu faci în această zi ca să îți meargă bine

Potrivit calendarulortodox.ro , în calendarul popular, Bună Vestire mai poartă și numele de Blagoveștenii sau Ziua Cucului, pentru că se spune că e ziua când cântă cucul prima oară în acel an. De Bună Vestire, primul cântec al cucului trebuia să îi găsească pe toți oamenii îmbrăcăți în haine curate, joviali, veseli, cu bani în buzunare și cu stomacul plin.

Dacă oamenii nu ar îndeplini cu strictețe aceste ritualuri, se credea că respectivii nu se vor putea bucura de toate bogățiile pe care anul urma să le aducă.

Datorită faptului că în această zi este dezlegare la peste, o superstiție spune că o persoană care gustă în această zi pește, se va simți întregul an precum peștele în apă. În popor se mai spune că toți pescarii nu ar trebui să arunce cu mămăligă în apă în ziua de Bună Vestire. În caz contrar, toți peștii din acea apă vor muri.

După cum spune și numele sărbătorii, această zi aduce creștinilor o veste minunată. În această zi oamenii nu trebuie să se certe deoarece este considerat un mare păcat. Se spune că persoanele care se ceartă în ziua de Bună Vestire vor avea necaz tot anul.

În regiunea Bucovinei, de Bună Vestire nu se pun ouă la cloșcă deoarece se crede că puii ar putea ieși cu două capete și patru picioare.

În alte regiuni, pentru a se asigura că vor avea parte de roade bogate în livezi, oamenii amenințau pomii cu toporul după care îi stropeau cu țuică. Tot în această zi, persoanele din Maramureș adună toate lucrurile nefolositoare de prin curți și le dau foc. Acest obicei poartă numele de Noaptea focurilor.

FOTO: SHUTTERSTOCK