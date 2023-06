Pepe i-a tăiat moțul baiatului său de un an! Petrecerea a fost specială 

Artistul a organizat o petrecere spectaculoasă, cu tort delicios și baloane albastre, petrecere la care au participat cele mai importante persoane din viața lui. A postat și pe Instagram imagini emoționante de la eveniment.

Pentru a marca acest eveniment, Pepe și Yasmine au scris câte un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„La mulți ani, prințului meu! Puterea și sufletul meu. Pepe 1 an.”, a scris Pepe în mediul online.

„La mulți ani, inima noastră! Cel mai frumos an! La mulți ani cel mai dorit copil!”, este mesajul pe care Yasmine l-a transmis la aniversarea fiului său.





Vezi imagini de le eveniment, dar și poze cu fiul lui Pepe, în Galeria Foto

Pepe nu s-a sfiit să își arate băiatul, mândru din tot sufletul de acesta. În trecut, a menționat că fiul său seamănă mai mult cu Yasmine, dar personalitatea a moștenit-o de la el.

„E blonduț așa, seamănă cu maică-sa mai mult, cu mine la atitudine, e tare. (…) Nu fac diferențe niciodată . Acum spun că e prea devreme să mă mai gândesc la un copil, avem nevoie de momentele noastre de cuplu, am fetele mari, am băiat, am tot ce trebuie, dar nu ai de unde să știi”, a spus el în cadrul unei emisuni.

FOTO: PEPE INSTAGRAM