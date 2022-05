Peste 100 de designeri și artiști, la Romanian Design Week 2022! Mirela Bucovicean: "E despre bucuria de a fi"

De vineri începând, bucureștenii vor vorbi mult despre design și vor admira colecții, expoziții și concepte inedite, timp de 10 zile, pentru că începe Romanian Design Week. E o ediție aparte, festivalul celebrând 10 ani, așa că ne-am dorit să aflăm cât mai multe despre eveniment, dar și despre cel mai mare concept store de design pe care RDW îl va organiza la Combinatul Fondului Plastic, acest micro-oraș al artelor și design-ului în această perioadă. Totul, de la Mirela Bucovicean, ambasadoare a RDW și fondatoarea Molecule F.

FOTO: ALBERTO GROSESCU

1. Cum vezi tu ediția RDW din acest an?

Ediția 2022 a RDW este specială în primul rând pentru că e o ediție aniversară, festivalul fiind de 10 ani un promotor al design-ului sub toate formele lui.

În plus, are și o temă extrem de interesantă, #FORWARD, prin care consumatorii sunt încurajați să consume produse și servicii generate de disciplinele designului și arhitecturii, ceea ce vor putea face chiar în cadrul festivalului, pentru că aici va avea loc cel mai mare concept store de design din întreaga țară. Lucrările a peste 100 de designeri și artiști, din toate ariile design-ului - bijuterii, mobilier, ilustrații, ceramică sau articole vestimentare, așteaptă să fie descoperite de public.

Ediția a 10-ea a RDW e despre interacțiune, despre creativitate și generare de idei, despre expoziții deosebite și despre bucuria de a fi, de a ne exprima și de a fi mai aproape de design, de a-l accesa cu ușurință.

2. De ce e important un astfel de eveniment pentru industrie, dar și pentru publicul larg, pentru bucureșteni și nu numai?

RDW aduce în atenția publicului ce e nou pe zona de design, evidențiază artiștii și designerii de interes la momentul actual, oferă o recunoaștere a acestora, dar este și un loc de întâlnire a celor care activează în industria creativă.

Astfel de demersuri sunt mai necesare ca oricând la noi, e important să existe și să se multiplice, pentru că așa putem noi să descoperim oameni talentați pentru industrie, publicul să se bucure de lucrările lor și împreună să apreciem creativitatea și să ne educăm cu un simț estetic, vizual, din ce în ce mai mult, în timp.

3. Ce designeri și branduri românești va prezenta Molecule F în cadrul concept store-ului de la RDW 2022?

Vom avea o surpriză la RDW, marca Molecule F, încep prin a evidenția asta – o surpriză într-o ediție extrem de limitată. Și vă așteptăm pe toți să vizitați festivalul și să treceți, implicit, pe la concept store-ul din cadrul evenimentului, pentru a o descoperi.

La RDW, Molecule F va prezența 20 de designeri și branduri românești ce vor expune o selecție de piese de referință pentru stilul lor: pentru articole vestimentare am selectat creații semnate de Andra Handaric, Bianca Popp, Bol – Fashion of Nature by Oana Lupaș, Lucian Arsene, Silvia Șerban, pentru accesorii am selectat piese create de Atelierul de Porțelan, Claudia Florentina, Katerini, Lady Magpie, La Vie En Dore, Madeleine, Moogu, Skin Deep și, nu în ultimul rând, partea de Lifestyle este reprezentată de Aer Wear, Lunet, Maestoso, Noemi Meilman, Optimef, Primitiv Plants, Reminiscent Of, Wild Olive Artisans.

4. Cum reușești mereu, alături de echipa ta, să faceți ca Molecule F să se mențină la cele mai înalte standarde și, totodată, și în mintea consumatorilor?

Ne întrebăm constant ce să facem să fie mai bine, ce să aducem în plus, și cred că asta ne ajută, ne păstrăm creativitatea și prospețimea în gândire, în concepte, în idei.

Dar mai mult decât atât, ceea ce cred că ne diferențiază pe piață este selecția de designeri și de colecții pe care o facem. La Molecule F, publicul găsește deja modă românească curatoriată. Noi facem selecția, nu prezentăm clientului orice ne este adus în atenție.

5. Că tot ai amintit mai sus cât de atent selectați designerii la Molecule F, spune-ne, ce remarci la un designer, ce îl face special?

Autenticitate, fără doar și poate. Mulți se numesc astăzi designeri, își iau această titulatură, dar poate că știu și ei că e nevoie de multe ingrediente să ajungă la acest statut. Identitatea, acel ceva al fiecăruia – sunt unii care se fac remarcați dintr-o mie – pe aceia îi apreciez, le remarc spiritul creativ și mi-i doresc parte din Molecule F.

6. Ce surprize mai pregătiți până la final de an la Molecule F?

Surprizele nu se spun în avans, se fac. Iar la RDW va pregătim o surpriză marca Molecule F, în ediție limitată. O să vă placă, sunt sigură. O Moleculă de ArtWorks care să fie purtată ca o declarație de susținere a designului românesc.

Noi avem mereu multe planuri și idei de pus în practică. Ne lipsește timpul, pentru că pe lângă Molecule-F.com, mai avem în grup alte două business-uri foarte active, respectiv agenția de PR creativ Molecule PR și platforma de coaching pentru antreprenori - Business Institute for Creative Industries, pe scurt BICI.

7. Dac-ar fi să revenim la tema ediției RDW și să facem o analogie a temei festivalului din acest an, #FORWARD, cu industria modei de la noi, ai da pe fast forward modul în care se întâmplă lucrurile în prezent, la noi? Și dacă da, din ce perspectivă?

Suntem în punctul în care coagularea și colaborarea între disciplinele artistice a devenit o necesitate. Societatea noastră, comunitățile orașelor au nevoie de un nucleu bine conturat, ofertant pentru publicul larg, pentru a fi asimilat natural. Este felul nostru în care contribuim la o societate educată, deschisă inovației, sustenabilității și dezvoltării în mod armonios. De aceea, cred că este importantă o construcție solidă, făcută pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. Lucrurile se întâmplă încet, într-adevăr, iar pentru o evoluție rapidă avem nevoie impetuoasă de ajutorul atât al autorităților, cât și al comunităților.