Pippa, sora lui Kate Middleton, este însărcinată pentru a treia oară

Potrivit people.com, Pippa Middleton și soțul ei, James Matthews, așteaptă al treilea copil, fiind deja părinții a doi copii: Arthur, care are 3 ani, și Grace care are doar un an.

Sora mai mică a ducesei de Cambridge s-a afișat cu burta de gravidă în cadrul Jubileului de Platină, organizat în onoarea reginei Elisabeta.

Pippa Midleton și James Matthews s-au căsătorit în 2017. Cei doi au devenit părinți în 2018, iar în 2021 a venit pe lume fiica lor, ceea ce înseamnă că sora ducesei de Cambridge a rămas însărcinată la mai puțin de un an de când a născut-o Grace.

Sursă foto: Getty