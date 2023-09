Povestea Patriciei Țițirigă, unul dintre cele mai frumoase modele din România

Așa a început această poveste frumoasă- călătoria ei în lumea minunată a modei. A avut prezentări la Milano Fashion Week și Paris Fashion Week, a pozat pentru Dolce Gabbana si alte branduri cunoscute, insa pandemia a dus la o stagnare a carieriei sale în industrie. Acum si-a deschis un business, un salon de frumusete in Constanta, care îi ocupă mai tot timpul.





Cariera de fotomodel a fost dintotdeauna o alegere îndrăzneață. Cu ce vine la pachet industria de modeling?

Poate din exterior pare un domeniu ușor și mulți oameni ar considera că doar trebuie să arăți bine și să pozezi sau să mergi pe podium, dar în realitate industria de modeling vine la pachet cu multe sacrificii și disciplină. Pentru a putea avea o carieră de succes este nevoie de un anumit stil de viață ce presupune o dietă strictă, sport, odihnă și momente în care stai departe de persoanele dragi si familie. Eu am plecat singură de la vârsta de 14 ani și am lucrat în diferite țări ca model. Nu a fost ușor să mă descurc singură printre străini, dar toate experiențele acestea m-au format și m-au maturizat și m-au ajutat să mă descurc în orice situație. De asemenea, ca model ai oportunitatea să călătorești foarte mult și să cunoști mulți oameni din diverse culturi de la care ai ce să înveți. În concluzie, aș putea spune că industria de modeling are atât părți pozitive, cât și părți negative, dar ca în orice alt domeniu nu se poate ca toate lucrurile să fie roz, important este să nu renunți la ceea ce îți place să faci.

Care a fost momentul din cariera ta de până acum de care ești foarte mândră?

Sunt foarte mândră de cum a început cariera mea de model. Una dintre cele mai mari agentii din lume, Elite Model Look, organiza anual un concurs în China, unde erau alese 60 de fete din 60 de țări. Prima dată concursul a avut loc în România pentru a alege o fată care să ne reprezinte țara. Eu am fost câștigătoarea concursului și am plecat în China. Au urmat două săptămâni acolo de boot camp, perioadă în care am învățat foarte multe lucruri, cum să merg pe podium, cum să pozez, cum trebuie să arăt și să mă comport, pentru că în acest domeniu nu contează doar aspectul fizic, contează mult si personalitatea și atitudinea. După aceste săptămâni a urmat concursul propriu-zis, unde a trebuit să defilăm pe o scenă foarte mare, în fața unui public larg și în fața camerelor, concursul fiind difuzat la televizor în China. Am reușit să mă clasez în top 15 din 60, ceea ce a fost o mare realizare pentru mine. În urma acestui concurs pe lângă o experiență de neuitat, am câștigat un contract de exclusivitate cu Elite Model Look, agenție care m-a reprezentat în toți acești ani.

De asemenea, sunt foarte mândră că am pozat pentru brand-uri cunoscute internațional, precum Dolce Gabbana și pentru că am avut prezentări în cadrul Fashion Week Milano și Paris.

Ce a însemnat pandemia pentru traseul tău profesional?

Pandemia a însemnat sfârșitul carierei mele deoarece nu am mai putut să călătoresc. Pentru că am lucrat cu o agenție internațională toate job-urile mele erau în alte țări, nu am lucrat aproape deloc în România. Deci pot spune că pandemia a fost pentru mine, dar și pentru acest domeniu în general, un moment foarte greu și o perioadă care mi-a schimbat viața. Nu mă gândeam că o să renunț la această carieră la vârsta de 21 de ani, dar îmi place să cred că toate lucrurile în viață se întâmplă cu un motiv și că în toate experiențele negative există și lucruri bune, așa că am reușit să pornesc pe alt drum care îmi place foarte mult.

Dintotdeauna visam să am afacerea mea și după ce perioada pandemiei s-a terminat am reușit să îmi deschid propriul salon de înfrumusețare și să rămân tot în acest domeniu de beauty. Am fost preocupată o mare parte din viață să arăt bine și să fiu slabă și să am grija mereu ce mănânc și să fac sport, așa că m-am gândit să ajut și alte fete să arate așa cum și-ar dori. În cadrul salonului există și proceduri de remodelare corporală și sunt foarte fericită atunci când vin clientele la mine și îmi spun că le-am ajutat să slăbească sau să aibă corpul dorit. Am învățat de-a lungul timpului că cel mai important este să te simți bine în pielea ta și că poți căpăta o mare încredere în tine pe toate planurile personale atunci când ești mulțumit de cum arăți, iar acest lucru îmi doresc să transmit mai departe prin intermediul acestui business. În concluzie, pot spune că pandemia a însemnat pentru mine sfărșitul unui capitol din viața mea și un nou început de care sunt mândră.

Ce calități trebuie să aibă cineva pentru a avea succes în acest domeniu?

Pot spune că sunt anumite calități care sunt importante, precum înățimea, silueta slabă și naturalețea. Majoritatea agentiilor au un anumit standard pentru înățime și pentru centrimetri, de exemplu în cadrul agenției mele trebuia să ai o înățime minima de 1.74, o măsură a taliei de 60 cm și a șoldului de 90 cm. Nu era o tragedie dacă depășeam acest standard cu un centrimetru sau doi, dar în general era de preferat să respect aceste măsuri. De asemenea, un aspect care contează foarte mult și de care se ține cont este naturalețea. Nu aveam voie să am părul vopsit fără acordul lor, nu aveam voie să am unghii false sau gene false, machiaje stridente sau să am pielea bronzată.

Dar, cum am menționat și mai devreme, în acest domeniu nu contează doar aspectul fizic, contează foarte mult și personalitatea. La majoritatea casting-urilor la care mergeam primeam și întrebări legate de mine și conta foarte mult ce spuneam și atitudinea pe care o aveam. Era foarte important să nu fiu timidă și tăcută deoarece erau apreciate foarte mult fetele cu o atitudine pozitivă, energice și sigure pe ele atunci când vorbeau și se prezentau. De asemenea, nu există anumite trăsături standard, nu contează dacă ai ochii albaștri sau părul blond, acest lucru nu înseamnă că ai mai multe șanse să fi aleasă de mai multe brand-uri. Am învățat de-a lungul timpului că fiecare firmă are nevoie de modele diferite, poate un anumit brand de haine are nevoie pentru o anumită campanie de fete brunete pentru că se potrivesc cu hainele care urmează să fie prezentate și altădată de fete blonde și așa mai departe. Orice refuz primit în acest domeniu nu trebuie să fie dezamăgitor sau să pună la îndoială încrederea în sine deoarece pentru fiecare fată din acest domeniu există unele brand-uri cu care rezonează și unele care caută alte trăsături și nu este nimic greșit în acest lucru.

Ce alte pasiuni ai?

Îmi place foarte mult să fac sport. A devenit un stil de viață pentru mine să mă duc la sală de 5 ori pe săptămână, iar în zilele în care am treabă și nu pot ajunge deja simt că lipsește ceva important din viața mea. Îmi place foarte mult atunci când este cald afară să merg să alerg pe plajă și să mă uit la mare. Pe lângă aspectul fizic, toate aceste activități mă fac să mă simt bine și psihic și recomand tuturor mișcarea zilnică în orice formă, fie plimbare, fie sală, fie exerciții fizice acasă sau alergat deoarece te ajută să eliberezi tot stresul acumulat zilnic și să ai o stare generală mult mai bună.

De asemenea, îmi place foarte mult să fac activități în aer liber. Am crescut la mare și pentru mine o ieșire reușită înseamnă o plimbare în cadrul căreia să văd un peisaj frumos sau un foc de tabără pe plajă cu prietenii, într-o seară de vară. Sunt pasionată de tot ce înseamnă natură și încerc să mă bucur cât mai mult de lucrurile simple în viață, într-o eră a tehnologiei, în care fiind acaparați de internet și telefoane uităm să ne bucurăm de tot ce are frumos de oferit această planetă.

Ce părere ai despre rețelele sociale? Cum influențează ele industria de fotomodel?

Consider că rețelele sociale sunt importante în acest domeniu și sunt importante pentru a menține o conexiune cu persoanele din jur, mai ales cu persoanele dragi care sunt la distanță. Am cunoscut mulți oameni în cariera mea de model și îmi place faptul că și după atâția ani încă mai vorbim uneori sau suntem în legătură prin intermediul platformelor sociale. De asemenea, în domeniul modelingului sunt multe brand-uri care se uită la paginile modelelor de Instagram, acestea fiind ca o carte de vizită deoarece acolo sunt postate poze de la ședințe foto, poze de la prezentări și cu cât există mai multe postări de acest gen cu atât este considerat că experiența în acest domeniu este mai vastă.

Pe de altă parte, din păcate uneori rețelele sociale pot cauza frustrări sau o stimă de sine scăzută. Sunt multe modele care pretind pe Instagram că au parte de viața perfectă sau de corpul perfect, dar de fapt pozele respective sunt editate sau lucrurile nu sunt așa de roz în viața lor reală. Nimeni nu trebuie să se lase păcălit de ceea ce vede pe rețelele sociale și nu trebuie făcute comparații. Poate au fost momente în care și eu postam doar părțile frumoase de la prezentări, dar în realitate eram obosită, nemâncată, mă dureau picioarele după o zi întreagă de stat pe tocuri și îmi era dor de cei dragi de acasă. În concluzie, sunt de părere că trebuie să avem grijă cum ne lăsăm influențați de conținutul pe care îl vedem zilnic pe rețelele sociale.

Care este fotomodelul tău preferat?

Nu am un anumit fotomodel preferat, apreciez și urmăresc multe modele. Cred că cel mai mult admiram modelele de la Victoria`s Secret și show-ul lor. Mă uitam la vlog-uri pe Youtube despre cât de intens se antrenează pentru a avea acel corp și apreciam foarte mult această muncă și disciplină de care dădeau dovadă și visam într-o zi să ajung sa fiu un model Victoria`s Secret.

Care este cel mai mare vis?

Dacă primeam întrebarea aceasta în urmă cu doi ani aș fi zis ca cel mai mare vis al meu este să ajung un model internațional de succes. Între timp lucrurile s-au schimbat și pot spune că în prezent cel mai mare vis al meu este să îmi dezvolt afacerea și să reușesc să îmi deschid saloane în mai multe orașe ale țării și să îmi fac brand-ul cunoscut. Îmi doresc să devin o femeie de afaceri de succes și să ajut cât mai multe fete să se simtă bine în corpul lor și să fie mulțumite atunci când se uită în oglindă. Am în plan să mă dezvolt cât mai mult în acest domeniu al tratamentelor corporale și faciale și să utilizez în cadrul salonului cele mai noi și eficiente tehnologii de pe piață.