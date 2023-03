Povestea șocantă a femeii care și-a injectat ulei pentru gătit în față! Cum arată și ce meserie are acum

Povestea terifiantă a lui Like Hang Mioku a făcut înconjurul lumii și a șocat milioane de oameni. Femeia, un fost fotomodel sud-coreean, și-a dorit toată viață să fie prezentă pe primele pagini ale ziarelor internaționale, iar pentru acest lucru a ajuns să se mutileze în adevăratul sens al cuvântului.

Like Hang Mioku a dezvoltat o obsesie pentru atenția constantă a publicului și a făcut tot ce i-a trecut prin minte pentru a ieși din tipare.

La 28 de ani, după ce s-a mutat în Japonia unde era mai mult ca sigură de faptul că toată cariera sa va înflori, și-a făcut primele intervenții chirurgicale. Și-a dorit să aibă pielea mai fină, așa că a strâns toți banii necesari, s-a dus la o clinică și a suportat o serie de intervenții estetice.

Nu s-a oprit, însă, aici! Și-a făcut numeroase operații și intervenții, iar la un moment dat medicii au început să o refuze. Disperată, Like Hang Mioku și-a injectat singură ulei pentru gătit și a ajuns ca fața ei să fie pur și simplu mutilată.

A ajuns la urgențe, iar medicii au reușit să îndepărteze mare parte din uleiul injectat, salvându-i astfel viața.

Cu fața tumefiată și cariera eșuată, Like Hang Mioku a încercat să se împace cu situația, iar acum lucreză la un magazin second hand și are un salariu mai mult decât modest.

