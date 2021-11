Povestea șocantă a unei medaliate olimpice! A vrut să-și omoare tatăl și să-l îngroape în grădină

Britanica născută în Leeds a precizat că mama ei a avut mult ghinion în viață și că a dat numai de bărbați care o agresau fizic. Inclusiv tatăl biologic al Nicolei Adams o bătea pe mama sportivei!

„Când aveam 5 ani, mama și tata se băteau și am vrut să intervin și să o protejez pe mama. Am încercat să-l lovesc pe tata cu o sabie mică, de plastic, dar am fost aruncată ușor la o parte. Am fost speriată ani în șir, fiindcă nu puteam povesti nimănui. Boxul mi-a dat siguranța că, dacă totul s-ar repeta, aș fi sigură că mă pot apăra pe mine și pe familia mea. După câțiva ani, mă uitam la TV, cred că era Brookside, și era un episod cu o situație similară cu cea prin care treceam eu. Am văzut-o pe mama pe scări plângând și m-am dus și i-am zis: «E ok, fii liniștită, am un plan. Am văzut un serial și știu cum să scăpăm de tata». Singurul lucru cu care nu eram lămurită era unde aveam să-l îngropăm, fiindcă în film era o grădină, dar a noastră era pavată cu ciment. A mai fost un bărbat foarte agresiv și violent. Ajunsesem să dorm cu un ciocan sub pat, în caz că era nevoie să o ajut pe mama. Nu înțelegeam de ce scenariul se repeta, după toate câte le trăisem cu tatăl meu. Într-o zi, am venit acasă de la școală și acest bărbat ne arunca mobila pe drum. Mama mea țipa. M-am dus, am luat ciocanul de sub pat și i-am zis că dacă nu pleacă, o să-l folosesc. Din fericire, a plecat”, a spus Nicola Adams.

