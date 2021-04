Povesti de iubire - Brigitte și Emmanuel Macron - Ea l-a ales pe el pentru a fi fericită

Elle Franța o numește pe ea "o femeie liberă." Mai spune despre Brigitte Macron că este "spontană, surâzătoare, simpatică, empatică." Și îl iubește pe președintele Franței.

Brigitte Macron l-a cunoscut pe Emmanuel Macron când acesta avea doar15 ani şi era elev de liceu. Doi ani mai târziu, acesta i-a făcut o promisiune uimitoare: că o va lua de soție.

Relaţia lor a început când actualul Preşedinte al Franţei avea 18 ani şi juca într-o piesă de teatru supervizată de viitoarea lui soţie. Ea era căsătorită, avea copii, avea un vitor predestinat, până a întâlnit "un nebun cu 24 de ani mai mic, care știa totul despre tot", după cu declară Brigitte pentru Elle

Tot pentru Elle, Brigitte își amintește că:

"Da, am fost cel care i-a spus lui Emmanuel să plece pentru ultimul său an la Paris, pentru că am crezut că este mai bine pentru el. La vremea aceea nu era nimic între noi, dar bârfele erau multe. Mi-am făcut griji legat de aceste bârfe doar pentru copiii mei, Sébastien, Laurence și Tiphaine. Nu pentru restul lumii."





În 2007, Brigitte şi Emmanuel Macron s-au căsătorit, iar în 2019, cei doi au găsit curajul de a vorbi despre legătura lor. Pentru ea, alegerea de a fi cu el a fost una vitală pentru fericirea ei Pentru el, nimic nu e mai important decât bucuria ei. Chiar a declarat în repetate rânduri că nu are rezista președenției dacă soția lui nu ar fi bine.

Cu preşedintele Franţei, Brigitte nu are copii, ci din mariajul anterior cu Andre-Louis Auziere. Cei doi s-au căsătorit pe 22 iunie 1974 și au divorțat după ce ea s-a îndrăgostit de Emmanuel Macron.

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate, cu 24 de ore în avans. Vezi și noua ofertă de filme și seriale doar pe voyo.ro



PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA ÎNTREBAREA MESEI ROTUNDE:





FOTO: SHUTTERTOCK