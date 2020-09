Povești de iubire: Inna și Deliric! Ce calități are bărbatul pe care Inna îl consideră "persoana preferată din întreaga lume"

Bărbatul din viața ei se numește Răzvan Eremia, are ca nume de scenă Deliric, activează în industria muzicală de foarte mulți ani și are o afacere care se pare că i-a adus foarte mulți bani. Ziarele estimează că business-ul său, brand-ul de haine numit PORC, are o cifră de afaceri de peste un milion de Euro.

În ultima perioadă, Deliric s-a dedicat mai mult afacerilor și mai puțin muzicii, dar în anii ’90, Deliric a fost un nume important în muzica rap din România, fiind printre primii artiști care au pus bazele primei case de discuri independente de hip-hop din România, “Facem Records”.

“Nu cred că am folosit vreodată titulatura de antreprenor, să-i spun cuiva că sunt antreprenor. Eu sunt un băiat care a fost pasionat de muzică, care s-a apucat când avea 11 ani să facă versuri și dup-aia toată viața a ajuns să se construiască în jurul acestei chestii.”





”Uneori e bine să te arunci și cu capul înainte. Mi se pare că dacă ajungi avansat în vârstă și nu ai avut câteva eșecuri serioase, ai o frică - pe care eu o compar cu frica de bătaie”, spunea artistul pentru startupcafe.ro

Dacă antreprenor nu se declară oficial, Răzvan a spus mereu despre el că este foarte familist, ceea ce arată că relația dintre el și Inna are toate șansele să devină una tot mai puternică. Inna nu i-a făcut prea multe declarații, dar se afișează tot mai des cu el pe Instagram, iar de ziua lui l-a numit “persoana și rapper-ul preferat din lume.”

