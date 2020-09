Povești de iubire: Jorge și soția Ramona - ea e mai mare cu 9 ani, au colaborat întâi profesional, dar azi se iubesc...mai mult ca în prima zi

Cei doi au avut întâi o relație profesională și niciunul nu își imagina că se vor îndrăgosti. Acum însă, se iubesc mai mult ca oricând. Convențiile sociale nu le-au stat niciodată în cale și, deși între ei e o diferență de vârstă de 9 ani, iar Ramona are 47 de ani și el 38, împreună arată extrem de bine. Mai mult, Ramona se prezintă foarte sexy și foarte frumoasă, inclusiv în costum de baie.

Artistul are o fiică, pe Karina, din prima căsnicie, Ramona are o fată de 19 ani, pe Ilinca, tot din prima căsătorie, iar împreună au un băiețel, pe David, care a împlinit 3 ani.

Într-un interviu oferit pentru click.ro , Jorge chiar a vorbit despre relația lui:

"Uite că am ajuns la 7 ani de căsnicie, unde nimeni nu credea că vom ajunge, cu mai multă iubire, respect și recunoștință că ne-am întâlnit și am creat o familie. Cred că iubirea necondiționată și respectul stau la baza unei relații solide. (…)Am trecut și prin momente superbe, dar au fost și încercări multe și grele. Am reușit să trecem peste, împreună, cu răbdare, comunicare, și încredere unul în altul. Cam ca toată lumea."

PE PRO TV PLUS AVEȚI FERMA.ÎN PLUS:

FOTO: GEORGE OFICIAL