Povești de iubire - Lavinia Pîrva, despre soțul și tatăl copilului ei: "Suntem îndrăgostiți lulea"

În 2009 cei doi s-au întâlnit oficial, iar în 2014 povestea lor de iubire a devenit cunoscută. A fost prima dată când artiștii au vorbit despre sentimentele lor. În anul 2017 au decis să facă nunta în mare secret. Evenimentul a fost organizat în Bulgaria, iar fanii au aflat de el abia după aproximativ o lună. În 2019, în familia lor a venit Alexandru, al treila copil al lui Ștefan și primul al Laviniei. Așa cum era de așteptat, botezul celui mic a fost un eveniment secret, la fel ca toate momentele importante din viața cuplului.

Se pare că cei trei copiii se înțeleg foarte bine, iar tatăl lor este mândru de toți trei:





„Sunt minunați toți trei și îmi umplu sufletul de bucurie. Ștefan și Violeta au știut să se adapteze și să-l facă pe Alexandru să se simtă iubit, iar Lavinia, pentru ei doi, este cea mai bună prietenă. Am o familie mare și frumoasă. Mi-am dat seama că fiecare experiență este unică și irepetabilă”, a declarat Ștefan Bănică Jr pentru viva.ro.

La finele lui 2020 s-a zvonit că Lavinia divorțează, dar din fericire au fost doar zvonuri. Chiar Lavinia a scris pe contul ei de Instagram:

"Si iata cum vuieste presa că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea,instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina! Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de "surse din anturajul cuplului", asta mai lipsea! Voi purtati tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal? Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor,lipsa locurilor din spitale? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei (wow!) de pe degetul meu, atunci vă spun ca sa dormiți linistiti! Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!"



PE PRO TV PLUS TE INFORMEZI ȘI TE DISTREZI: