Povești de iubire - Melinda și Bill Gates: "Am avut zile când mă gândeam dacă pot să fac căsnicia să meargă"

Ea este mai tânără decât el cu 9 ani și, deşi sunt printre cei mai bogaţi oameni din lume - la un moment dat erau cei mai bogați, cei doi se pare că duc o viață cât se poate de normală.

Într-un interviu pentru The Sunday Times , Melinda a povestit despre căsnicia ei:

„Cred că râd pentru că tocmai am ajuns la un punct din viață în care Bill și cu mine putem să ne amuzăm amândoi de mai multe lucruri”, a explicat ea.

„Și, crede-mă, îmi amintesc câteva zile care au fost atât de incredibil de grele în căsnicia noastră, când te-ai gândit:„ Pot să fac asta (să fac căsnicia să meargă)? ”'

De exemplu, și-a amintit că fusese furioasă pe soțul ei cu ani în urmă pentru că el prefera să citească o carte despre Winston Churchill în loc să o ajute să pregătească mașina pentru o plecare și să-și pregătească copiii.

Deși Melinda a recunoscut că răbdarea a ajutat-o să rămână căsătorită cu un antreprenor obsedat de muncă, ea a spus că de fapt e destul de ușor de trăit cu bărbatul vieții ei… în majoritatea timpului. E adevărat, a povestit că ea a fost cea care l-a ajutat pe el să găsească un echilibru între viața profesională și cea privată.

„Când avea probleme în luarea deciziei cu privire la căsătorie, era incredibil de clar că nu era vorba despre mine, era vorba despre„ Pot să obțin echilibrul corect între viața profesională și viața de familie? ”, a explicat ea.

În cartea ei autobiografică, Melinda oferă cititorilor o scurtă privire asupra vieții sale personale, povestind cum l-a întâlnit pe bărbatul care avea să devină într-o bună zi soțul ei, când și-a început slujba la Microsoft. Și-a amintit că dragostea pentru puzzle-uri a adus-o împreună cu viitorul ei soț și că i-a câștigat inima acestuia bătându-l la un joc de matematică.

A mărtusit că nu s-a simțit atrasă pentru că i-a prevestit un viitor strălucit din punct de vedere financiar, dar că i-a plăcut inteligența lui: “Nu mă gândeam la un anumit tip de bărbat, evident, când m-am îndrăgostit de Bill, nu? Dar cred că eram puțin predispusă către acest gen pentru că sunt specialist în informatică, așa că, atunci când eram la facultate, oamenii cu care am petrecut mult timp erau bărbați tineri și mulți dintre ei erau geeki - tocilari”.

Cuplul s-a căsătorit în 1994 și și-a întâmpinat primul copil, Jennifer, doi ani mai târziu.

Melinda a scris cu sinceritate despre singurătatea pe care a simțit-o în căsătoria ei după ce și-au întâmpinat fiica cea mare, dar și despre și cum a luptat pentru a fi pe picior de egalitate cu soțul ei.

A subliniat importanța de a avea un partener, cineva care o privea complet ca fiind egală și nu ca pe o persoană inferioară. În plus, a mărturisit că a legat-o de soțul ei pasiunea pentru lectură:

„Când m-am căsătorit cu Bill, am avut un partener de lectură pe viață. Tocmai am terminat „Un gentleman la Moscova”, pe care l-am citit în timp ce sărbătoream cea de-a 25-a aniversare ”, a scris ea. „Îmi dau seama că am rămas puțin în urmă, dar dacă nu l-ați citit încă, îl recomandăm cu tărie.”





FOTO: Getty/Shutterstock