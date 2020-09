Povești de iubire: Oana Radu și Cătălin Dobrescu - la început mulți i-au judecat, dar și-au găsit fericirea împreună și s-au căsătorit

Artista, în vârstă de 26 de ani, a devenit iubita lui Cătălin la câteva luni de la moartea fostului iubit. În repetate rânduri, Oana a povestit cum s-a îndrăgostit de Cătălin pentru că a descoperit în el un om minunat, în condițiile în care s-a concentrat foarte mult pe schimbarea stilului de viață și a petrecut foarte mult timp alături de Cătălin pentru a face sport.

La finalul lunii ianuarie, Oana Radu și-a asumat povestea de dragoste alături de Cătălin și, pentru că mulți o judecau și aminteau despre fosta ei relație cu Alin, a vorbit și despre aceasta:

„Am fost îndrăgostită de Cătălin când aveam 20 de ani, dar eram prea voluminoasă ca să mă placă. Dar eram foarte buni prieteni. Când a reapărut Cătălin în viața mea, eu nu credeam că o să pot fi vreodată fericită cu un bărbat. Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra, ca să-mi iau mie apărarea. Nu vreau să vorbesc rău despre un om care a murit. Atunci când Cătălin a reapărut în viața mea mi-am dat seama că, de fapt, pot fi fericită cu adevărat”.





„Cunoscuții mei știu ce am trăit eu trei ani de zile. Nu am spus că a fost doar rău. Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de 2 miliarde. Îmi pare rău că este îndurerată familia lui. Îndurerată a fost și mama mea, care m-a crescut singură de la trei săptămâni și care a aflat că eu, în trei ani de zile, am trăit multe lucruri neplăcute, atât fizic, cât și psihic. Eu, când i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, am fost acolo, chiar dacă poate nu merita să fiu acolo. M-am simțit oribil să aflu că, după trei ani de zile în care am îndurat și bune și rele alături de un om, am aflat că nu mi-a fost atât de fidel”.





Azi, Oana și-a asumat povestea alături de Cătălin, s-a reinventat și spune că e mai fericită ca oricând. Recunoaște că a suferit enorm la moartea lui Alin, dar că a decis să meargă mai departe, să ierte și să iubească din nou. Alin Mihai Suflea, fostul ei iubit, a murit după ce a fost incendiat în scara blocului de către un vecin care avea problem psihice.

Drama prin care a trecut a făcut-o pe Oana să vadă cu alți ochi viața: a ales să fie fericită, a slăbit 20 de kilograme, s-a reîndrăgostit și acum a devenit și soție.

