Povești inedite de iubire - La 37 de ani o suedeză s-a căsătorit cu un cerșetor român de 21 de ani! Ce i-a legat pe cei doi

În fiecare zi, se aşeza în faţa unui magazin alimentar, situat în cartierul Biscopsgarden, din oraşul Goteborg, şi aştepta ca oamenii să-i lase un ban după ce îşi făceau cumpărăturile. De la fereastra apartamentului ei, unde locuia alături de cei șase copii, Josefin l-a văzut și a fost impresionată de el. A început să îi aducă mâncare, apoi o umbrelă și apoi chiar o pătură, ca să îi fie mai puțin frig.

Se înţelegeau în engleză, pe care fiecare o vorbea, însă, foarte puţin. Încet-încet, Josefin şi Florin s-au îndrăgostit și, la un moment dat, au hotărât să se căsătorească.Martori la cununie le-au fost copiii Josefinei, sora miresei, Solei, şi Veronica, sora lui Florin, care a venit special din România. Totodată, printre invitaţi s-au numărat şi câţiva prieteni de-ai mirelui, cerşetori din oraşul Goteborg. Josefin a purtat o rochie roşie, iar în păr a avut prinsă o coroniţă din flori albe, împletită de fiica sa de 16 ani.

Povestea de iubire a fost numită de ziarele din Suedia “povestea Cenușăresei”, doar că în rolul Cenușăresei a fost de data aceasta...un EL. Potrivit dailisabah.com , Josefin a povestit despre începuturile lor : „Am fost atât de șocată de cât de rău îl tratau unii suedezi pe acest biet cerșetor. Unii oameni erau foarte drăguți cu el, dar mulți l-au abuzat - nu mulți au avut timp să încerce să înțeleagă de ce era acolo. Îmi doream foarte mult să vorbesc cu el pentru a înțelege situația cerșetorilor și de ce au venit aici. " Când a fost întrebată dacă s-a confruntat cu vreo rezistență din partea prietenilor și a familiei la ideea de a se căsători cu cineva care cerșea în afara unui supermarket cu puțin timp în urmă, Karlsson ar fi spus: „Există unii care spun că diferența de vârstă este prea mare sau că el se căsătorește cu mine pentru a rămâne în Suedia. Dar marea majoritate a oamenilor sunt fericiți. Oamenii zâmbesc și ne felicită când ne văd și spun că povestea noastră este un fel de basm Disney. "

FOTO: SHUTTERSTOCK