Pozele cu o ucraineancă sexy au apărut pe autobuzele din Paris. „Nu mi-aș fi putut imagina asta”

În 2018, Liza Makhu primește o ofertă de lucru în Spania, în calitate de Brand ambassador pentru Guess.

„Am fost onorată, dar în același timp am avut mari emoții, pentru că eu nu am avut nicio experiență în calitate de model, nu am defilat niciodată pe un podium”, spune ea într-un interviu.

În prezent, Liza se poate mândri cu apariții în reviste de renume. Posterele cu ea au apărut pe clădirile din Veneția și pe autobuzele pentru turiști din Paris. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

„În visul meu cel mai sălbatic nu mi-am putut imagina asta. Să mă plimb prin orașul meu preferat și să-mi văd pozele pe autobuz pare ireal”, a scris Liza în dreptul imaginilor.

„Uneori nici nu-mi vine să cred că este viața mea. Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate. Mulțumesc @paulmarciano că ai crezut în mine”, mai spune Liza într-o postare pe Instagram, prin care le arată prietenilor postere cu ea din mai multe țări.

Sursă foto: Instagram/ lizamakhu

Vezi și: