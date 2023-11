“Prea hot pentru România!” Ema Uta, lipsită de inhibiții: a pozat nud, acoperită parțial de un pardesiu

Cu o perucă brunetă, goală, acoperită parțial de un pardesiu și încălțată în cizme înalte, din piele, Uma Uta face senzație pe Instagram. Lipsită de orice inhibiții, vedeta își etalează trupul sculptat într-o ședință foto incendiară. Deși imaginea este editată, se știe că Ema Uta este posesoarea unei siluete impecabile, care nu are nevoie de filtre sau Photoshop.

Reacția fanilor a fost una pe măsură:

“Prea hot pentru România, du-te și strălucește în altă parte!”

“Ce pot spune?!?!? Doar că ești la SUPERLATIV!”

“Ești nivelul următor, ca de obicei”.

“Zeiță”.

“Te divinizez”.

Cum de arată Ema atât de bine? „Nu arăt atât de bine precum mi-aș dori, dar ce pot să zic, mănânc de toate în afară de pâine, pizza, în general carbohidrați. Pe astea le evit. În rest mănânc orice. De fapt, nu mănânc orice, nu mănânc niciodată stafide. Nu îmi plac deloc. Diete nu. Într-adevăr evit alimentele astea, dar nu am ținut diete niciodată. Bine eu am și avut noroc de la natură că așa am fost întotdeauna. Nu am avut niciodată o burtică sau abdomenul… tot timpul am fost plată”, spunea Ema pentru cancan.ro.

Ema Uta a ajuns unul dintre cei mai apreciați make-up artiști printre vedetele din România. Antonia și Loredeana Groza apelează adesea la serviciile ei.

„Când m-am apucat de machiaj, acum 15 ani, făceam și părul, realizam și coafurile clientelor. Dar în timp am decis să mă axez doar pe machiaj că e mai bine. Deci cred că aș fi făcut părul”, spunea Ema Uta într-un interviu pentru cancan.ro.