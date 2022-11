Preotul Calistrat, nervos că enoriașii nu îi dau suficienți bani pentru pomelnic: „Mă iei de prost?”

Părintele Calistrat Chifan este implicat într-un nou scandal, după ce a lovit o femeie în incinta Mănăstirii Vlădiceni. Un videoclip în care acesta le povestește oamenilor ce i s-a întâmplat cu o eneoriașă care nu a avut bani să îi dea pentru pomelnic a apărut pe contul de Facebook al polițistului Marian Godină, iar internauții nu s-au putut abține de la comentarii.

Preotul din Iași, nemulțumit că o femeie i-a oferit doar 5 lei pentru un pomelnic, după ce ar fi dat banii la o vrăjitoare, a spus în fața enoriașilor că „l-a luat de prost” și că vrea să fie „tratat măcar la 10% din cât e tratată o vrăjitoare”.

„Venise într-o zi o cucoană și mi-a zis că e supărată că nu are bani și să îi primesc un pomelnic. I-am zis să nu mă ia așa. Cât ai dat la vrăjitoare? 1000 de lei? La mine vii cu 5 lei, mă iei de prost? Vii cu 100, 10% din cât ai dus acolo. De ce preotul e mai prost și trebuie să îți facă rugăciune cu 5 lei, iar aia te prostește, îți spune trei gogoși și îi dai 1000 lei. De unde e asta? Nu suport treaba asta, vreau să fiu tratat măcar la 10% din cât e tratată o vrăjitoare”, a spus preotul Calistrat Chifan.

„Parintele Calistrat are dreptate cand zice ca vrajitoarea spune gogosi... la fel de adevarat e ca si dumnealui tot gogosi spune”, a spus un internaut.

„Nu mai bine mă rog eu în cămăruța mea și cu 5 lei iau o pâine? Pomelnicele voastre ajung la coș”, a mai adăugat cineva.

„Trist! Foarte trist!”, a fost un alt comentariu la postarea lu Marian Godina.

„Ăsta nu are ce căuta in Biserică, poate decât ca enoriaș. Are toate defectele pe care nu ar trebui sa le aibă un preot”, a mai spus cineva.

Decizia luată în cazul părintelui Calistrat, după ce a lovit o femeie

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Constantin Sturzu, a declarat că părintelui Calistrat Chifan i s-a interzis să mai susțină slujbe după ce a agresat fizic o femeie în curtea mănăstirii.

„O astfel de situație produce, desigur, multă durere și întristare; ea devine prilej de sminteală și de judecată. Perioada de post care începe mâine este, pentru toți credincioșii ortodocși, și un timp al pocăinței, al cercetării conștiinței, al mărturisirii păcatelor proprii. Nădăjduim să fie timp cu folos, care să aducă mângâiere celor răniți și pace inimilor tulburate”, a declarat acesta.

Sursă foto: Facebook