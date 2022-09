Prezentatoarea TV Julie Chin a suferit un accident vascular cerebral în direct: Nu puteam rosti cuvintele din fața mea

Prezentatoarea TV Julie Chin, care lucrează pentru postul KJRH în Tulsa, a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla în direct. Jurnalista relata despre lansarea ratată, spre Lună, a rachetei Artemis a NASA, când a început să aibă dificultăți în a citi știrea de pe prompter.

Într-o înregistrare video a momentului șocant, ea a apucat să-și ceară scuze pentru relatarea defectuoasă și să facă legătura colegei de la Meteo . Vezi mai jos cum a reacționat când și-a dat seama că ceva nu e în regulă!

Într-o postare pe Facebook, jurnalista a dezvăluit că medicii au salvat-o de la moarte și că simptomele resimțite erau de început de accident vascular cerebral (AVC). Mai mult, prezentatoarea a descris cu lux de amănunte ce a simțit în momentele în care și-a pierdut controlul.

„Episodul părea să fi apărut de nicăieri. M-am simțit grozav înainte de emisiune. Cu toate acestea, în decurs de câteva minute în timpul știrilor noastre, lucrurile au început să se întâmple. În primul rând, mi-am pierdut vederea parțială la un ochi. Puțin mai târziu, mâna și brațul mi-au amorțit. Apoi, am știut că aveam mari probleme când gura nu mai putea rosti cuvintele care erau chiar în fața mea pe teleprompter”, a mărturisit jurnalista.

Ea le-a mulțumit colegilor și medicilor care au intervenit prompt pentru a o salva. Prezentatoarea TV a mărturisit că a învățat mai multe din această experiență.

„Am învățat că nu este întotdeauna evident când cineva are un accident vascular cerebral, iar acțiunea este esențială. Tatăl meu glumește că este prima perioadă extinsă de timp pe care am petrecut-o singură de când s-a născut fiul meu și are dreptate”, a mai scris Julie Chin.

Fotogtrafii: Facebook Julie Chin

Vezi și VIDEO: