Prima oară, a rămas gravidă la 14 ani, iar acum are 11 copii și mai vrea încă 6

Veronica Merritt (36 de ani), din New York, spune că a rămas gravidă din greșeală, când era elevă, cu Victoria, care acum are 21 de ani.

Aceasta spune că, deși are 11 copii, i-ar plăcea să mai aibă încă șase - în ciuda faptului că este criticată online pentru familia ei extinsă.

”Primesc o grămadă de comentarii negative. Sunt întrebată dacă au toți același tată. Dacă am televizor acasă... Aș vrea să le dau acestor oameni o oglindă, astfel încât să se vadă pe ei înșiși”.

Veronica trăiește alături de soțul ei, Marty (37 de ani), într-o casă cu 9 paturi, alături de 10 dintre cei 11 copii ai ei: Andrew (16 ani), Adam (15 ani), Mara (13 ani), Dash (12 ani), Darla (10 ani), Marvelous (8 ani), Martalya (6 ani), Amelia (4 ani), Delilah (3 ani) și Donovan (1 an).

Copiii împart dormitoarele, iar ea și soțul ei dorm în subsol.

”Am absolvit liceul cu brio și am încercat să merg la facultate, dar de fiecare dată m-am îmbolnăvit - am o afecțiune renală, iar anul trecut am pierdut un rinichi”.

Veronica, care împărtășește detalii din familia ei numeroasă pe Instagram și TikTok, spune că nu folosește niciodată metode contraceptive.

”Unii dintre copii au fost planificați. Dar nu pot să iau anticoncepționale pentru că afecțiunea mea mă predispune la tromboză.

Am petrecut opt ani jumătate din viață fiind gravidă”.

”Poate fi obositor”, spune ea, dezvăluind că unul dintre trucurile ei este să-și îmbrace fiecare copil în altă culoare. ”Majoritatea timpului, folosesc un cod de culori, iar când ieșim din casă optez pentru haine în aceeași nuanță.

Am reguli cu privire la ceea ce e important: să nu fumeze, să nu ia droguri, să nu iasă la întâlniri până la 18 ani, să vină acasă înainte să se lase întunericul... dar pentru restul sunt destul de relaxată”.

Foto: Instagram, TikTok