Prima poză cu chipul fetiței Cristinei Cioran. Cât de frumoasă este micuța Ema

Deși a trecut prin momente grele deoarece a născut prematur, Cristina Cioran se bucură acum de clipe minunate alături de fiica sa Ema. Până acum, vedeta a postat doar câteva poze în care o surprinde pe micuță, dar doar din profil sau de la spate. De curând, Cristina a decis să posteze prima poză cu Ema, iar micuța este adorabilă.

Cristina Cioran a născut prematur

Cristina Cioran a născut pe 18 iulie, însărcinată fiind abia în 7 luni, dar a putut să o țină în brațe pe Ema abia o lună jumătate mai târziu pentru că micuța a avut nevoie de îngrijiri medicale. “Eu după ce am născut nu am văzut-o, am văzut doar o mână care pleacă cu ea, nici nu am știut dacă trăiește. A trebuit să aștept să fie în siguranță copilul. Abia după jumătate de oră, o oră a venit doamna doctor și mi-a spus că este în regulă”, povestea aceasta în platoul La Măruță.

Sursă: Instagram Cristina Cioran