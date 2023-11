Prima reacție a Oanei Roman, după ce s-a spus că și-a tăiat stomacul „Este această magie”. Ce spune vedeta, în apărarea ei

Oana Roman este acuzată că și-a tăiat stomacul, după ce a slăbit foarte mult, în ultima vreme. Aceasta se simte foarte bine în pielea ei și, deși comentariile negative la adresa ei sunt multe, nu are de gând să le permit să o afecteze.

Gurile rele spun că fiica lui Petre Roman a slăbit peste 20 de kilograme cu ajutorul unei operații de micșorare a stomacului și nu prin intermediul produselor de slăbit pe care le promovează pe rețelele de socializare.

Sătulă de criticile care i s-au adus în legătură cu numărul de kilograme de care a reușit să scape, Oana Roman a decis să facă lumina în acest caz.

Fiica Mioarei Roman susține că a slăbit sănătos, fără a apela la ajutorul acestei intervenții chirurgicale, pe care o cataloghează ca fiind „periculoasă”. Mai mult decât atât, aceasta a mai precizat că, dacă și-ar fi tăiat stomacul, cele 20 de kilograme ar fi dispărut în câteva săptămâni, nu în mai bine de un an.

„Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit, și nu am terminat încă, într-un an și jumătate.

Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme”, a spus Oana Roman conform Ego.

Mai mult decât atât, aceasta a mai punctat faptul că, o perioadă, nu a putut slăbi prin sport, deoarece născuse și avea nevoie de o pauză, pentru a se recupera. Prin urmare, a apelat la ajutorul unor proceduri noninvazive, care, în timp, au ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit.

Sursa foto: Facebook