Primarul din Bran, primele declarații despre Elon Musk

După ce s-au viralizat știrile potrivit cărora Elon Musk și mai mulți miliardari ai lumii, dar și vedete de la Hollywood, petrec la Castelul Bran, cei de la ProfiMedia, una dintre cele mai mari agenții foto din lume, au postat pe internet imagini care îl prezintă pe miliardar în New York, la o petrecere de Halloween oraganizată de Heidi Klum.

Văzând amploarea pe care a luat-o subiectul, jurnaliștii de la Europa FM au stat de vorbă cu primarul din Bran, Cosmin Feroiu, pentru a afla de la acesta dacă l-a văzut sau nu pe Elon Musk în România.

„N-aș putea să spun cu certitudine dacă a fost sau n-a fost Elon Musk, pentru că majoritatea oamenilor purtau măști, aveau costume, era aproape greu să-ți dai seama cine nu este prezent și cine este prezent. Eu personal nu pot să spun că m-am întâlnit sau l-am remarcat la petrecere pe Elon Musk. Nu am informații referitoare la acest aspect. Tot ce pot să vă spun este că am avut acest privilegiu, să fiu la această petrecere. A fost o petrecere extraordinară, cu niște oameni minunați, oameni care chiar nu-ți dădeai seama că sunt miliardarii lumii, niște oameni cu bun simț, oameni care s-au distrat, oameni care au petrecut… A fost o petrecere în familie, între prieteni. Am remarcat mai multe persoane vizual. N-aș putea să știu pe dinafară cine era. Cei pe care i-ați relatat și dumneavoastră și toată presa erau acolo. Dar, în schimb, erau și alte personaje, poate de la Hollywood. Pe Elle Macpherson am remarcat-o și câteva persoane, dar n-aș putea să știu eu exact cine sunt, doar dacă încerc să caut pe Google. Invitația am primit-o de la cel care a organizat această petrecere. Nu știu exact numele pe care îl are. Am fost invitat de cei care au organizat petrecerea, de cei care s-au ocupat de exclusivitatea acestui eveniment”, a spus Cosmin Feroiu, primarul din Bran.

