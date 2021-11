Primele imagini video cu Tzancă Uraganu după ce a fost bătut! Ce a apărut pe TikTok

După ce informațiile s-au viralizat și au fost preluate de toată presa mondenă, pe internet a apărut și un filmuleț cu manelistul în timp ce intră într-un spital, pentru a primi îngrijiri medicale.

Clipul video s-a viralizat rapid pe TikTok, iar apoi Tzancă Uraganu a venit cu o reacție în mediul online, pentru a dezvăluit ce s-a întâmplat cu adevărat.

„După cum bine știți, este adevărat că am avut niște discuții... au sărit niște oameni la mine. Cred că niște ț**ni sârbi erau, nu știu exact cine o fi fost. Probabil că nu le-am cântat lor mai mult. Au fost niște înjurături, după care au așteptat să fiu singur afară și au sărit la mine. Că asta e bătaia de stradă. N-a murit nimeni, am fost lovit. N-am zis că n-am fost lovit. Doar că s-au dat zvonuri că sunt în comă, că am dinții sparți, că sunt mutilat... Da, au sărit trei pe mine, mi-au dat cu spray în ochi, ca fetele... Au fost trei băieți. M-au zgâriat, mi-au pus unghiile în față. Chiar cineva de la mine a filmat... Au vrut să mă zgârie, să-mi dea cu rujul în cap... Nu e nicio problemă, așa se mai întâmplă pe la discoteci, pe unde mai mergi... N-am absolut nimic cu nimeni. Se vede o filmare unde sunt cu sânge... Mai mult zgâriat am fost”, a spus Tzancă.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Lavinia Pirva - Secretul unei căsnicii fericite