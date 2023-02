Primele informații despre copilul nou-născut, salvat de sub dărâmăturile din Siria. Cine îl va crește

Imagini virale arată momentul în care unul dintre ajutoarele aflate pe străzile din Siria aduce un brațe un nou născut, salvat de sub dărâmături, iar potrivit BBC, fetița se află acum în siguranță.

Potrivit unui doctor de la un spital aflat în apropiere de Afrin, copilul se afla într-o stare stabilă. Acesta a fost găsit de unchiul fetiței, care se grăbise să ajungă la locuință mamei, după ce cutremurul a lovit.

Clădirea în care locuia familia ei a fost una dintre cele aproximativ 50 de clădiri care ar fi fost distruse de un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade în Jindayris, un oraș controlat de opoziție în provincia Idlib, aflat în apropiere de granița cu Turcia.

"Am auzit o voce în timp ce săpam. Am îndepărtat praful și am găsit copilul cu cordonul ombilical, așa că l-am tăiat și vărul meu a dus-o la spital", a declarat unchiul fetiței, potrivit BBC.

Medicul pediatru Hani Maarouf a declarat că bebelușul a ajuns la spitalul în stare gravă, cu "mai multe vânătăi și lacerații pe tot corpul".

"De asemenea, a ajuns cu hipotermie din cauza frigului năprasnic. A trebuit să o încălzim și să îi administrăm calciu", a adăugat el.

Ea a fost fotografiată într-un incubator și conectată la o perfuzie, în timp ce a avut loc o înmormântare comună pentru mama sa Afraa, tatăl Abdullah și cei patru frați ai ei.

Aceștia se numără printre cele 1.800 de persoane despre care se știe că au fost ucise de cutremurul din Siria, potrivit guvernului de la Damasc și Căștilor Albe, ai căror prim-ajutor voluntar operează în zonele controlate de opoziție.

Alte 4.500 de persoane au fost ucise în Turcia, unde a fost epicentrul.

Sursă foto: Getty