Principele Nicolae, primele declarații despre rolul de tătic: “Este pur și simplu minunat”

Nepotul Regelui Mihai a acordat un interviu în care a vorbit despre experiența de părinte, cum a ales numele micuței, dar și ce decizie a luat cu privire la botezul fetiței.

“Sincer, nu găsim cuvinte pentru a descrie cum ne simţim, dar este o bucurie foarte mare şi nu ne vine să credem ce minune avem lângă noi. Un bebeluş cu tot caracterul ei deosebit. E pur şi simplu minunat. Este o bucurie atât de mare încât nu poate fi rezumată în cuvinte. Dumnezeu ne-a dat un dar. Dar nu numai. Trebuie să spun că sunt foarte mândru de soţia mea pentru tot ce a făcut şi deja văd ce mamă bună este”, a declarat Nicolae al României pentru Adevărul.

Acesta a spus că Maria-Alexandra este un copil liniștit și că doarme cu ei, deși are camera ei amenajată. Principele a dezvăluit și cum a ales numele fetiței sale.

“În primul rând am vrut să aibă nume ce ne plac nouă. Am făcut fiecare dintre noi o listă şi pe ambele liste au apărut numele Alexandra şi Maria. A fost într-un fel o coincidenţă specială că Maria a fost regina României. Pe soţia mea o cheamă Alina-Maria. Iar mătuşa mea are şi prenumele Maria. Ne place mult acest prenume. Legat de prenumele Alexandra, pe naşa noastră de căsătorie o cheamă Alexandra. Plus că a mai fost principesa Ileana care şi-a luat numele monastic Maica Alexandra”, a mai spus Nicolae, potrivit sursei citate mai sus.

Referitor la petrecerea de botez, Principele Nicolae a declarat că aceasta va avea loc cel mai probabil anul viitor. Principele Nicolae (35 de ani) și Alina Binder (32 de ani) și-a unit destinele în 2018, la Sinaia, iar la petrecerea de nuntă au participat peste 200 de invitați.

