Prințul Charles este viitorul rege al Marii Britanii, dar Kate Middleton nu ține cont de asta

Ducesa de Cambridge (39 de ani) a folosit acest apelativ pentru socrul său în timpul summit-ului G7, conform Daily Mail. Kate și Charles au însoțit-o pe Regină, alături Prințul William și Camilla, la Eden Project din Corwall pentru o recepție de seară cu unii dintre cei mai importanți lideri ai lumii.

La sosire, duce l-a întâmpinat pe socrul ei, iar un martor a declarat pentru CornvallLIVe că aceasta a spus: "Hello Grandpa, how are you?" (Bună, tataie, ce faci?).

Prințul Charles este bunicul celor trei copii ai lui Kate și al lui William, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis - așa că numele de alint este cât se poate de potrivit.

Foto; Getty