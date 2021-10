Prințul Harry ”mirosea a alcool și țigări prin toți porii”. Dezvăluirile unui jurnaliste

Nici unul dintre aceștia nu este prezentat într-o lumină bună.

Katie Couric l-a cunoscut pe Harry la un meci de polo în Brazilia, dar a fost neplăcut impresionată de mirosul de băutură și țigări, care părea să ”iasă prin toți porii lui”, consemnează Daily Mail.

Prințul a admis că, pentru a trece peste durerea provocată de moartea mamei sale, a apelat la droguri. Acesta a mai spus că obișnuia să bea ”într-o zi cât ar fi băut alții într-o săptămână”.

Harry a vorbit recent, în cadrul documentarului ”The Me You Can't See”, despre acea perioadă a vieții. ”Eram dispus să beau, eram dispus să iau droguri și să fac toate acele lucruri care mă făceau să simt mai puțin decât simțeam”.

Când avea 17 ani, Harry a fost trimis la dezintoxicare de către Charles, după ce a fost prins fumând marijuana.

Palatul St James a confirmat ulterior că Harry ”a experimentat droguri în câteva ocazii”, dar că nu este un consumator ”în toată puterea cuvântului”.

Foto: Profimediaimages.ro

