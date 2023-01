Prințul Harry regretă că a urmărit scenele de amor ale lui Meghan Markle din serialul “Suits”

Înainte de a-l cunoaște pe Prințul Harry, Meghan Markle a fost una dintre vedetele serialului “Suits”. Actrița a interpretat-o pe Rachel Zane, o tânără care aspiră la o carieră de avocat și care se îndrăgostește de un coleg de la birou, Mike Ross, interpretat de actorul Patrick J Adams. Cei doi au filmat mai multe scene fierbinți în cele opt sezoane.

"Am făcut greșeala de a căuta pe Google și de a viziona online câteva dintre scenele ei de dragoste. Am văzut-o pe ea și pe un coleg de distribuție sărutându-se într-un birou sau sală de conferințe. Nu aveam nevoie să văd astfel de lucruri… S-ar putea să am nevoie de terapie cu electroșocuri după asta”, a scris Harry în cartea sa „Spare”, potrivit Marca.

Terapia cu șocuri electrice ajută la reducerea amintirilor neplăcute în cazul pacienților care suferă de depresie. Nu știm dacă Harry a apelat în cele din urmă la terapie, cert este că mezinul Dianei regretă că a urmărit acele scene de amor dintre Meghan Markle și Patrick J Adams.

După ce l-a cunoscut pe Harry, Meghan Markle a renunțat la actorie și la serialul care a făcut-o celebră în SUA. Cei doi s-au căsătorit în mai 2018 și au împreună doi copii: Archie și Lilibet.

Harry se află în plină campanie de promovare a cărții sale. Mezinul Dianei a făcut dezvăluiri tulburătoare despre relația tensionată cu fratele William, dar și cu tatăl său, Regele Charles al III-lea.

