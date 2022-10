Prințul William și Kate Middleton, competiție de preparat cocktailuri în timpul unei vizite în Irlanda de Nord. Cum s-au descurcat

În timpul vizitei lor în Irlanda de Nord, prințul și prințesa de Wales, în vârstă de 40 de ani, au mers la Trademarket, un nou târg de streetfood din centrul orașului Belfast, unde s-au distrat pe cinste în timpul unei competiții de preparare cocktailuri.

Trecuți de cealaltă parte a stației cu băuturi, Kate Middleton și Printul William și-au luat în serios noul rol și s-au întrecut asistați de un barman profesionist.

Cei doi membri ai familiei regale s-au amuzat teribil în timpul procesului de preparare, iar la final, printul William a fost declarat câștigător.

Întregul moment a fost publicat pe contul oficial de Twitter al Prințului și Printesei de Walles cu întrebare "Cine s-a descurcat mai bine?"

Who did it better? pic.twitter.com/t24ifPmrI9