Prințul William, viral pe net după ce a fost surprins uitându-se în vitrina unui fast-food

Ducele de Cambridge a devenit viral pe net după ce o poză cu aceasta uitându-se cu jind în vitrina unui celebru restaurant de fast food. Acesta se afla, alături de soția sa, Ducesa de Cambridge, în drum spre o expoziție de fotografie când, deodată, atenția i-a fost distrasă.

După ce s-a uitat pe geamul restaurantului, Ducele de Cambridge le-a făcut cu mâna clienților, care au părut amuzați de situație.

William whispered quietly to himself;

“Oh, I just can’t wait to be wing” pic.twitter.com/oKlQPiV3YJ