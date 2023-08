Priscilla Presley, despre ultimele clipe petrecute alături de fiica ei, Lisa Marie Presley

Vedeta în vârstă de 78 de ani a povestit că știa că ceva nu era în regulă cu fiica ei înainte de a muri, într-un interviu pentru publicația The Hollywood Reporter.

„Am știut că ceva nu era în regulă”, spune Priscilla într-un interviu cu regizoarea Sofia Coppola pentru THR.

Priscilla Presley își amintește că a fost cu fiica ei și a râs la Chateau Marmont din Los Angeles când au sărbătorit victoria lui Austin Butler la Globurile de Aur pentru rolul lui Elvis Presley în filmul lui Baz Luhrmann, „Elvis”. Cu toate acestea, ieșirea a fost întreruptă deoarece Lisa Marie a spus că are dureri.

„Tocmai ajunsesem acolo, am coborât toate aceste scări”, își amintește Priscilla despre acea seară. „M-am împiedicat puțin pentru că aveam tocurile astea înalte, iar ea a început să râdă foarte tare. Am început să râd și eu. Nici măcar nu băusem încă o băutură. Ea a spus: ‘Doamne, mamă, nici măcar nu poți să bei ceva’. A fost amuzant, o amintire amuzantă. Apoi ne-am așezat la masă și am comandat băuturi, iar ea spune: „Mamă, mă doare stomacul foarte tare”. Ne-am ridicat imediat și am plecat.”

Actrița a mai precizat că, câteva zile mai târziu, a primit un telefon de la fostul soț al Lisei, Danny Keough, care i-a spus să vină la spital, dar era prea târziu.

„M-am urcat direct în mașină, dar ea era deja moartă”, spune Priscilla. „Încă nu-mi vine să cred. Nu doresc asta niciunei mame.”

Lisa Marie s-a stins din viață pe 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.

Luna trecută, ET a confirmat, prin intermediul biroului medicului legist din Los Angeles, că Lisa Marie a murit din cauza unor complicaţii rezultate în urma unei ocluzii a intestinului subţire.

Sursă foto: Instagram/ Priscilla Presley