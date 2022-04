Puya, secretul unui mariaj de 11 ani: "Nu am stat mereu acasă. Ca să îți fie dor de cineva, trebuie să mai și plece"

Discret cu viața personală, Puya, pe numele lui din buletin Dragoș Gărdescu, a acceptat să facă dezvăluiri despre căsnicia sa.

„Mariajul a rezistat prin înțelegere reciprocă, în primul rând. Și pentru faptul că nu am stat mereu acasă. Dacă stai mereu ochi în ochi, atunci te cerți. Ca să îți fie dor de cineva, trebuie să mai și plece. Fiecare trebuie să își vadă de treaba lui, iar apoi să vă întâlniți într-un punct comun. O căsnicie bună este și un dar de la Dumnezeu, depinde pe cine nimerești, nu știi niciodată 100%. Aici s-a întâmplat să fie o întâlnire fericită”, a povestit Puya pentru ego.ro.

A mers la preot să-și găsească sufletul pereche

Cântărețul a recunoscut că a mers la preot pentru sfaturi în ceea ce privește viața intimă. Duhovnicul l-a îndrumut pentru a-și găsi sufletul pereche: „În primul rând trebuie să ți le dorești. Eu tot timpul asta am căutat, să am o fată cu care să merg la restaurant, să merg cu ea de Paște la mama acasă, să pot să o prezint prietenilor mei și să nu îmi fie rușine. Mi-am dorit mereu să am o fată de acest gen, să pot să zic: Ea este o doamnă.

Este interesant să exersezi până la un punct, dar nu te împlinește, din punctul meu de vedere. La un moment dat, când m-am dus la preot și m-am spovedit, i-am spus: Nu știu ce se întâmplă că întâlnesc numai vagaboande. El s-a uitat la mine și mi-a zis: «Păi, normal, că pe cele cuminți nu le bagi în seamă». Atunci mi s-a aprins un beculeț, pe cele cuminți nu prea le băgam în seamă, că mă plictiseam repede. Dacă ai răbdare și cauți și altceva în afară de seara respectivă, atunci e posibil să găsești”.





Puya, tată de trei fete

Melissa, fiica cea mare, are 11 ani, Iuliana are 9 ani, iar mezina familiei, Natalia, are patru ani și jumătate. Fetele lui nu par a-i călca pe urme, căci, deși au acces la studio și un artist în familie, deocamdată nu par interesate de acest domeniu.

"Aș vrea să aibă un hobby încă de la 14-15 ani. Omul este apt să facă lucruri încă de la o vârstă fragedă. S-a împământenit ideea asta să începem să muncim de la 27 de ani, să stăm numai în școală și cu capul în cărți. Ești entuziasmat să faci ceva la 16 ani", a spus Puya la Măruță.

Foto Facebook