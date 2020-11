Raluca Pastramă, mărturisiri recente: ”Femei și fete sunt peste tot, tentații sunt peste tot”

Pepe (Ionuț Nicolae Pascu) și Raluca au doi copii împreună. De altfel, în 2012, când s-au căsătorit, mireasa era deja însărcinată cu primul copil. Dacă Pepe este binecunoscut pentru cariera sa artistică, Raluca este jurist de meserie și are ca afaceri o grădiniță și un salon de înfrumusețare.

Într-un live pe YouTube alături de Valentin Luca, Pepe și Raluca au vorbit cu fanii și au răspuns întrebărilor acestora, inclusiv despre relația lor. Dacă Pepe a fost reținut și a declarat că ”nu greșește niciodată cu nimic”, soția lui a fost mai nuanțată și a lăsat să se înțelegă că îi dă motive de gelozie. ”Noi ne-am obișnuit așa, cu cântările tale, plecările, emisiunile pe care le-ai avut... Ai fost tot timpul plecat de acasă”.

”Nu are motive să fie geloasă pentru că nu am greșit și nu o să greșesc în viața mea. Unde naiba să găsesc eu ce am acasă?”, a subliniat Pepe în cadrul show-ului de pe YouTube.

”Ce rost are să mă supăr? Eu am încredere în tine că știi ce contează, de fapt, în viață... Că femei și fete sunt peste tot, asta este viața, nu ai ce să faci! Tentații sunt peste tot, că asta este viața. Prioritatea mea sunt familia mea, copiii mei și liniștea casei mele. Nu că accept, Doamne ferește, dar când nu știi nu ai ce să accepți... Uite ce spun oamenii, ești vulpoi bătrân”.

Unul dintre comentarii fanilor de la video-ul de pe YouTube trage o concluzie apropo de ceea ce s-a întâmplat cu Raluca și Pepe. ”Deci urmăriți de la : 2h03,40 s și uitați-vă cum ii trage una subtil lu Pepe pentru ca minte și el se tot lauda ca el nu ar face asa ceva dar se vede la reacțiile Ralucăi, deci e clar Pepe Sfântu a călcat strâmb de aici și divorțul”.

Foto: Facebook

