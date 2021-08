Ramona Bădescu, planuri de căsătorie cu Fabio Cali! Ce spune despre acestea?

Pentru Click, aceasta a declarat:

„Botezul lui Ignazio s-a tot amânat din cauza pandemiei, dar se apropie și momentul lui. Ne pregătim! Ne ocupăm acum de lista cu invitați și de organizare, de tot ceea ce trebuie pentru că fiul meu să aibă un botez deosebit, un botez ca în basme! Surpriza este că ne-am gândit să unim două evenimente importante din viața noastră și o să facem nunta împreună cu botezul! (... ) Deocamdată, cel puțin acum, sunt puțin în dubiu în ceea ce privește locația botezului. Mamei mele i-ar face plăcere ca fiul meu să fie botezat ortodox. Normal, trăind în Italia, ar trebui să fie botezat catolic, chiar dacă este și creștin ortodox."

Ramona are o relație cu Fabio Cali, care este mai mare decât ea cu un an de zile. Ma mult, a devenit mama unui băiețel la o vârstă la care puține femei s-ar încumeta. Fabio Cali este tot Săgetător, ca și Ramona Bădescu, iar vedeta e fericită că sunt amandoi zodii de foc. În plus, Fabio Cali este bancher, o iubește pe Ramona de mai bine de trei ani și o face cea mai fericită. Iar băiețelul lor se pare că, după spusele Ramonei Bădescu, îi seamănă întru totul tatălui.

