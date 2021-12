Ramona Bădescu și Bianca Brad, prezențe fresh la deschiderea celei mai noi clinici medicale din București

Acesta a fost și motivul care i-a făcut curioși pe invitații din presă și cele două vedete să vină în ajunul Crăciunului și să afle cum pacienții pot avea parte acum de un comportament mai empatic și mai uman din partea celor care îi tratează.

Clinica Ambasador Med oferă cele mai variate servicii medicale și un nou concept în relația pacient-medic, iar printre vedetele care i-au trecut pragul a fost și Ramona Bădescu, actrița care se află de câteva luni în România, împreună cu fiul ei, Ignazio, în vârstă de doi ani și jumătate.

Mai mult, Ramona a mărturisit în cadrul evenimentul că, după mulți ani, va petrece Crăciunul în țară natală și se va bucura împreună cu fiul ei și mama sa de magia și spiritul Sărbătorilor de iarnă, căci nu-i așa, nicăieri nu-i ca acasă. Încântată de faptul că a descoperit o clinică de beauty în apropierea casei sale, Ramona Bădescu abia așteaptă să experimenteze ședințele de masaj cu bambus și de relaxare.

“Clinica Ambasador Med are că fundație povestea mea, povestea pacientei fără diagnostic, care am căutat într-o provocare dată de viață acum ceva timp instrumentele de a ieși la liman, medici, preoți, terapeuți, pastile magice, tratamente miraculoase, m-am agățat de orice, indiferent de distanță, am cutreierat în lung și lat lumea cu o singură armă la purtător, că voi reuși. Experiența avută mi-a dat de fapt toate ingredientele să îmi fac misiunea corectă în viața asta, celelalte așa zise misiuni profesionale avute înainte nu au făcut decât să pregătească terenul pentru cea de azi - Clinica Ambasador Med, este în haosul ce îl parcurgem în această perioadă de pandemie, un ambasador de lumină pentru pacienți. Serviciile medicale sunt complete, de la medicină internă, chirurgie, laborator de analize, chirurgie plastică și estetică, îngrijiri medicale la domiciliu, terapii pentru suflet. Ce nu avem căutăm și găsim soluții ca pacientul să aibă toate investigațiile făcute sub supravegherea noastră, suntem navigator medical, suntem prietenul care are grijă de suflet, de emoție, suntem și tratăm pacienții cum ne dorim să fim noi tratați”, spune Luisa Gomes, cea care a deschis în centrul Bucureștiului, această oază de relaxare care îmbină frumusețea cu serviciile medicale de top.

Bianca Brad, la rândul său, se bucură de faptul că a întâlnit la Ambasador Med o echipă de medici care dă speranță pacienților și rezonează cu ei!

“Este foarte important ca pacient să te simți înțeles și să poți să apelezi la un medic care are cunoștințe și care este uman! Nu toți sunt așa! Sunt și medici care au ales să se protejeze și de aceea pun un zid între ei și pacienți! Este foarte importantă relația de încredere între pacient și medic. Îți dă putere, curaj, speranță! Mă bucur că am găsit un loc care rezonează cu mine, cu medici și toată susținerea necesară! Am simțit că trebuie să fac ceva pentru mamele de aici, cum am fost eu tratată în Germania! Cu acea empatie, cu acea compasiune care, din păcate, nu se predă la școală! Eu aș face în școli și chiar și în facultăți, cursuri de psihologie pe traumă la copii, cum să se poarte, și despre compasiune și empatie! Eu aș face cursurile astea! Dacă se găsește cineva să mă susțină, o fac cu tot dragul! Sufletul contează extraordinar de mult. Trebuie să ai putere să suporți greul tratamentelor, care nu sunt ușoare! Sunt cazuri în care, deși au fost foarte-foarte jos, prin faptul că au avut credință și prin faptul că au făcut lucruri frumoase, au fost înconjurați cu iubire și au primit îmbrățișări, care sunt vindecătoare, și se știe, pot avea într-adevăr efect vindecător, terapeutic pentru pacienți și noi pentru asta ar trebui să ne îndreptăm. Să nu așteptăm să facă statul, să nu așteptăm să se dea legi. Gândul este energie și nu trebuie să gândim deloc negativ!